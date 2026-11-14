Thông suốt quy trình giải quyết thủ tục đất đai

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực 3 được bố trí thêm nhân lực, phục vụ người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực 3 thực hiện thủ tục liên quan đến đất đai, ông Ngô Đức Mai, ở tổ dân phố 6, phường Bá Xuyên, nhận thấy việc giải quyết công việc thuận tiện hơn trước. Cán bộ hướng dẫn cụ thể về giấy tờ, trình tự thực hiện; những hồ sơ còn thiếu hoặc chưa bảo đảm yêu cầu cũng được chỉ dẫn bổ sung, hoàn thiện. Nhờ đó, người dân hạn chế phải đi lại nhiều lần.

Thực hiện Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành, việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai được tổ chức tại các địa điểm theo quy định. Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh bố trí viên chức làm việc tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, phường để tiếp nhận hồ sơ.

Từ tháng 7-2026, các chi nhánh khu vực được bổ sung vào danh sách địa điểm tiếp nhận hồ sơ. Đến ngày 1/9/2026, việc tiếp nhận và trả kết quả tại các chi nhánh được triển khai đồng bộ.

Người dân có thể lựa chọn nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, phường hoặc trực tiếp tại chi nhánh; hình thức trực tuyến tiếp tục được duy trì, bảo đảm giải quyết thủ tục không phụ thuộc địa giới hành chính.

Theo cách tổ chức mới, các chi nhánh không còn phải bố trí viên chức thường trực tại nhiều Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, phường như trước, thay vào đó tập trung nhân lực về đơn vị. Nhờ vậy, bộ phận tiếp nhận và cán bộ chuyên môn có điều kiện phối hợp trực tiếp, kiểm tra hồ sơ ngay từ đầu.

Chị Dương Quỳnh Mai, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực 2, cho biết: Trước đây, khi tiếp nhận hồ sơ tại cấp xã, phường, một cán bộ thường phải đảm nhiệm nhiều khâu, từ hướng dẫn, tiếp nhận, thu phí đến trả kết quả. Khi công việc được tập trung về chi nhánh, việc trao đổi giữa các bộ phận thuận lợi hơn, hạn chế sai sót và tình trạng hồ sơ phải luân chuyển, bổ sung nhiều lần.

Tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực 6, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được bố trí 3 cán bộ thường trực, thực hiện tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả.

Theo ông Hà Quang Lĩnh, Phó Giám đốc phụ trách chi nhánh, việc kiểm tra hồ sơ ngay từ khâu đầu vào giúp cán bộ chuyên môn tập trung hơn vào xử lý nghiệp vụ. Đơn vị cũng phối hợp với bưu điện chuyển trả kết quả tận nhà đối với những trường hợp có nhu cầu.

Hiệu quả tổ chức hoạt động được thể hiện qua kết quả giải quyết hồ sơ. Trong tháng 10-2026, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và các chi nhánh khu vực tiếp nhận 29.001 hồ sơ; riêng các chi nhánh khu vực tiếp nhận 28.369 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 99,99%.

Việc tập trung đầu mối tiếp nhận giúp các chi nhánh chủ động hơn trong phân công nhân lực, phối hợp xử lý công việc. Dù cơ sở vật chất tại một số đơn vị còn hạn chế, các chi nhánh đang tích cực sắp xếp nơi làm việc, hoàn thiện quy trình để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Qua đó từng bước cải thiện chất lượng phục vụ, bảo đảm thủ tục đất đai được giải quyết thông suốt, đúng quy định và thuận tiện hơn cho người dân.