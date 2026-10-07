Thông số màn hình Google Pixel 12 rò rỉ: Bước chuyển về tỷ lệ hiển thị trên 4 phiên bản

Dữ liệu từ cơ sở dữ liệu của Hiệp hội GSM (GSMA) vừa công bố các mã hiệu kỹ thuật cùng thông số độ phân giải màn hình của bốn mẫu điện thoại thuộc dòng Google Pixel 12. Dù thế hệ Pixel 11 series mới ra mắt vào tháng 8, những thông tin rò rỉ đầu tiên này đã phản ánh định hướng điều chỉnh tỷ lệ khung hình hiển thị trên dải sản phẩm mới của Google.

Google đang phát triển các flagship dòng Pixel 12

Chi tiết mã hiệu và thông số kỹ thuật màn hình Pixel 12 series

Theo danh mục kiểm chuẩn từ GSMA, dòng sản phẩm thế hệ mới tiếp tục duy trì cơ cấu bốn phiên bản tương tự tiền nhiệm, bao gồm ba thiết bị dạng thanh tiêu chuẩn và một thiết bị màn hình gập cao cấp. Mỗi phiên bản đều được định danh bằng mã hiệu riêng biệt đi kèm độ phân giải tấm nền cụ thể.

Độ phân giải màn hình Pixel 12 Series được tiết lộ

Dưới đây là bảng tổng hợp các thông số kỹ thuật màn hình đã được ghi nhận:

Phân tích thay đổi tỷ lệ hiển thị trên thế hệ mới

So sánh trực tiếp với thế hệ tiền nhiệm, thông số kỹ thuật cho thấy sự thay đổi rõ nét về mặt tỷ lệ khung hình. Đối với ba phiên bản dạng thanh gồm Pixel 12, Pixel 12 Pro và Pixel 12 Pro XL, Google vẫn giữ nguyên số lượng điểm ảnh theo chiều ngang nhưng lại cắt giảm lượng điểm ảnh theo chiều dọc.

Pixel 12 Series sẽ có màn hình ngắn và rộng hơn thế hệ trước

Việc giảm số điểm ảnh dọc khiến thân máy có xu hướng ngắn hơn về chiều cao vật lý so với Pixel 11 series. Thay đổi này hỗ trợ việc cầm nắm và điều khiển thiết bị bằng một tay trở nên thuận tiện hơn, đồng thời giảm độ thuôn dài của màn hình hiển thị trong các tác vụ thông thường.

Ngược lại, phiên bản màn hình gập Pixel 12 Pro Fold lại ghi nhận hướng tiếp cận khác khi màn hình chính bên trong được mở rộng thêm khoảng 10% chiều ngang so với mẫu Pixel 11 Pro Fold. Không gian gia tăng này tối ưu hóa việc phân chia cửa sổ đa nhiệm, duyệt văn bản và nâng cao trải nghiệm ứng dụng ở chế độ làm việc dạng máy tính bảng.