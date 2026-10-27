Thông số kỹ thuật OPPO Find X10 Ultra: Camera 200MP LOFIC, màn BOE 144Hz và pin 8.500mAh

Sau khi giới thiệu các phiên bản Find X10 và Find X10 Pro Max tại nhiều thị trường, OPPO được cho là đang dồn lực phát triển phiên bản cao cấp nhất mang tên Find X10 Ultra. Những thông tin rò rỉ ban đầu từ chuỗi cung ứng cho thấy mẫu flagship thế hệ mới này sở hữu cấu hình phần cứng vượt trội, tập trung mạnh mẽ vào nâng cấp cảm biến máy ảnh, công nghệ tối ưu dải tương phản động và dung lượng pin vượt ngưỡng thông thường.

Công nghệ LOFIC và bước nhảy vọt của hệ thống camera 200MP

Theo tiết lộ từ leaker công nghệ Digital Chat Station, OPPO đang trong quá trình thử nghiệm hệ thống quang học cao cấp dành riêng cho Find X10 Ultra. Điểm nhấn kỹ thuật trung tâm nằm ở cảm biến chính có độ phân giải 200 megapixel với kích thước vật lý lớn 1/1.12 inch. Đáng chú ý, cảm biến này được tích hợp công nghệ tụ điện chống tràn LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor).

Về mặt kỹ thuật, nguyên lý hoạt động của LOFIC dựa trên việc bổ sung một tụ điện bổ trợ ngay bên cạnh từng điểm ảnh (photodiode). Khi lượng photon ánh sáng đi vào vượt quá mức bão hòa của điểm ảnh thông thường trong điều kiện chênh sáng mạnh, các electron dư thừa sẽ được dẫn sang tụ LOFIC thay vì bị cháy sáng (clipping). Nhờ cơ chế này, cảm biến giữ trọn vẹn chi tiết vùng sáng gắt đồng thời không làm mất đi độ nét tại vùng tối, mang lại dải động (dynamic range) tiệm cận với máy ảnh chuyên nghiệp. Hiện OPPO đang cân nhắc giữa hai giải pháp cảm biến Samsung ISOCELL HPA hoặc HPU cho vị trí camera chính.

Bên cạnh cảm biến chính, cụm camera sau còn gây ấn tượng bởi hệ thống tiềm vọng kép: một ống kính 200 megapixel và một ống kính tiềm vọng 50 megapixel hỗ trợ mức zoom quang học 10x. Nguồn tin cho hay hãng đang thử nghiệm các cảm biến Samsung ISOCELL GNB hoặc OmniVision OV51A có kích thước 1/1.95 inch cho mô-đun zoom 10x, đi kèm khả năng chụp ảnh tele macro cự ly gần. Camera góc siêu rộng dự kiến sử dụng cảm biến Samsung HP5 200 megapixel, trong khi camera trước nâng cấp lên độ phân giải 100 megapixel.

Khả năng hiển thị đỉnh cao với tấm nền BOE 2K 144Hz

Về mặt hiển thị, các nguyên mẫu thử nghiệm của Find X10 Ultra ghi nhận sự xuất hiện của tấm nền do đối tác BOE cung cấp. Màn hình này sở hữu kích thước đường chéo 6.89 inch, độ phân giải đạt chuẩn 2K cùng tần số quét làm tươi lên đến 144Hz.

Sự kết hợp giữa độ phân giải cao và tần số quét 144Hz giúp mọi thao tác cuộn vuốt giao diện, dựng hình đồ họa và trải nghiệm chơi game đạt độ phản hồi mượt mà tối đa. Dù nhà sản xuất Trung Quốc chưa đưa ra thông tin xác thực, việc trang bị tấm nền tần số quét cao tiếp tục khẳng định định hướng tối ưu hóa trải nghiệm thị giác trên các dòng máy phân khúc siêu cao cấp của hãng.

Hiệu năng từ chip Snapdragon thế hệ mới và thỏi pin 8.500mAh

Về cấu hình xử lý, nguồn tin rò rỉ chỉ ra rằng OPPO dự kiến trang bị cho Find X10 Ultra vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Chipset này hứa hẹn cải thiện đáng kể năng lực xử lý đa luồng cũng như các tác vụ tính toán thuật toán hình ảnh phức tạp từ hệ thống cảm biến độ phân giải lớn.

Đặc biệt, máy có thể tích hợp viên pin dung lượng lên tới 8.500mAh. Đây là mức dung lượng vượt trội so với hầu hết các dòng điện thoại cao cấp hiện hành, giúp đáp ứng toàn diện thời lượng sử dụng cho màn hình 2K 144Hz và cụm đa camera tiêu hao nhiều năng lượng.

Thiết bị hiện vẫn đang trong giai đoạn phát triển phần cứng và thử nghiệm nội bộ trước khi có thể ra mắt thương mại tại Trung Quốc vào nửa đầu năm 2027. Do đó, các thông số kỹ thuật chi tiết cùng giải pháp phần cứng cuối cùng có thể tiếp tục được điều chỉnh theo thực tế chuỗi cung ứng.