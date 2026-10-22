Thông số cấu hình OnePlus Turbo 7 Pro: Màn hình 185Hz, chip 3nm và pin khủng 10.000mAh

OnePlus đang chuẩn bị mở rộng phân khúc smartphone tập trung vào hiệu năng cao tại thị trường Trung Quốc với mẫu máy mới mang tên OnePlus Turbo 7 Pro. Dữ liệu rò rỉ từ chuyên gia tin đồn Digital Chat Station cho thấy thiết bị này hướng tới nhóm người dùng yêu cầu tần số quét hiển thị vượt trội, khả năng xử lý đồ họa mạnh mẽ và thời lượng pin đặc biệt dài.

Công nghệ hiển thị 185Hz và vi xử lý Qualcomm 3nm thế hệ mới

Về khả năng hiển thị, OnePlus Turbo 7 Pro được cho là sẽ trang bị màn hình phẳng kích thước 6.78 inch với độ phân giải 1.5K. Thay vì dừng lại ở các mức tần số quét thông thường, màn hình của máy đạt ngưỡng 185Hz. Đây là thông số kỹ thuật tập trung trực tiếp vào trải nghiệm chơi game di động, tối ưu hóa độ phản hồi khung hình và giảm thiểu độ trễ thao tác cảm ứng.

Thông tin cấu hình OnePlus Turbo Pro được tiết lộ

Sức mạnh phần cứng của máy được vận hành bởi vi xử lý kiến trúc 3nm mang mã hiệu SM8845 Pro từ Qualcomm. Dòng vi xử lý này trong giới công nghệ gần đây được liên kết với tên gọi Snapdragon 8 Gen 6 hoặc Snapdragon 8 Gen 5 Pro. Bên cạnh hiệu năng tính toán thô, hệ thống quang học phía sau cũng được nâng cấp đáng kể với cảm biến chính lên tới 200 megapixel sở hữu kích thước quang học lớn.

Cơ chế tản nhiệt pogo pin và dung lượng pin thử nghiệm 10.000mAh

Nhằm đảm bảo hiệu suất hoạt động ổn định ở cường độ cao trong thời gian dài, OnePlus thử nghiệm giải pháp tản nhiệt ngoại vi. Cụ thể, thiết bị được thiết kế để hỗ trợ phụ kiện quạt làm mát gắn ngoài thông qua ốp lưng tích hợp điểm tiếp xúc pogo pin. Giải pháp vật lý này giúp giải tỏa áp lực nhiệt độ trực tiếp cho bo mạch chủ khi người dùng vận hành các tác vụ nặng.

Điện thoại sắp tới của OnePlus sẽ có cấu hình mạnh mẽ

Đáng chú ý, dung lượng pin là thông số kỹ thuật tạo ra đột phá lớn nhất trên các nguyên mẫu thử nghiệm. Thiết bị được kỳ vọng sẽ tích hợp viên pin từ 9.000mAh trở lên, trong đó một số mẫu thử nghiệm kỹ thuật đã chạm mốc 10.000mAh. Dù vậy, thông số công suất sạc nhanh kèm theo và mức dung lượng áp dụng cho phiên bản thương mại chính thức vẫn cần chờ nhà sản xuất xác nhận.

So sánh cấu hình dự kiến OnePlus Turbo 7 Pro và thế hệ tiền nhiệm Turbo 6

Để thấy rõ bước nhảy vọt về phần cứng, việc đối chiếu giữa thông số rò rỉ của phiên bản mới và thế hệ tiền nhiệm mang lại cái nhìn tổng quan về định hướng sản phẩm của thương hiệu:

OnePlus Turbo 7 Pro sẽ là đối thủ đáng gờm trong phân khúc smartphone cao cấp

Hiện tại, OnePlus vẫn chưa công bố thông tin chính thức liên quan đến tên thương mại, mức giá niêm yết cũng như thời điểm ra mắt cụ thể của OnePlus Turbo 7 Pro trên thị trường.