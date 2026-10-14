Thông số camera Samsung Galaxy A58 5G lộ diện: Cảm biến cũ liệu có làm khó phân khúc tầm trung?

Samsung Galaxy A58 5G là mẫu điện thoại thông minh thuộc phân khúc tầm trung cận cao cấp dự kiến được trình làng vào năm 2027, sau khi dòng sản phẩm chủ lực Galaxy S27 ra mắt. Những thông tin rò rỉ kỹ thuật ban đầu vừa hé lộ chi tiết cấu hình hệ thống quang học của thiết bị này, cho thấy hãng công nghệ Hàn Quốc dường như không đem lại nhiều cải tiến mang tính đột phá về phần cứng ghi hình.

Thông số kỹ thuật cụm camera trên Galaxy A58 5G

Theo các tài liệu rò rỉ, hệ thống máy ảnh phía sau của Samsung Galaxy A58 5G sẽ tiếp tục sử dụng cảm biến chính độ phân giải 50 megapixel. Đồng hành cùng ống kính chính là một cảm biến góc siêu rộng 12 megapixel và một ống kính chụp cận cảnh (macro) 5 megapixel. Ở mặt trước, camera selfie phục vụ nhu cầu chụp chân dung và đàm thoại video vẫn duy trì độ phân giải 12 megapixel như thế hệ tiền nhiệm.

Hệ thống camera của Galaxy A58 sẽ không thay đổi nhiều so với thế hệ trước

Nhìn chung, các thông số kỹ thuật của cảm biến chính 50 megapixel và góc siêu rộng 12 megapixel vẫn đáp ứng tương đối tốt các tác vụ chụp ảnh cơ bản thường ngày. Tuy nhiên, sự vắng mặt của ống kính tele chuyên dụng nhằm phục vụ khả năng zoom quang học chất lượng cao đang khiến giới công nghệ băn khoăn.

Chiến lược tái sử dụng linh kiện và những tranh cãi về ống kính macro

Đáng chú ý, cảm biến macro 5 megapixel dự kiến trang bị trên Galaxy A58 5G vốn từng được Samsung giới thiệu lần đầu trên mẫu Galaxy A51 vào năm 2020. Nếu ra mắt chính thức vào năm 2027, thành phần quang học này sẽ chạm mốc tuổi đời lên đến bảy năm trong danh mục linh kiện của hãng.

Samsung đang tích cực phát triển Galaxy A58 để kế nhiệm Galaxy A57

Việc tiếp tục giữ lại cảm biến macro trên một thiết bị dự kiến có mức giá vượt mốc 600 USD đang gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều chuyên gia kỹ thuật nhận định rằng, ở tầm giá cận cao cấp, người dùng xứng đáng nhận được một camera tele hỗ trợ thu phóng thực thụ thay vì một ống kính macro có tần suất sử dụng thực tế rất hạn chế.

Động thái này phản ánh chiến lược tối ưu hóa chi phí sản xuất quen thuộc của Samsung, tận dụng chuỗi cung ứng linh kiện sẵn có qua nhiều thế hệ thiết bị. Dù vậy, với những người dùng kỳ vọng một bước nhảy vọt về chất lượng quay chụp trên Galaxy A58 5G, các nguồn tin chính thức tiếp theo từ nhà sản xuất vẫn là điều rất đáng để chờ đợi.