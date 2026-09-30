Thông qua Văn kiện Hà Nội về Di sản và Tính xác thực

Phiên bế mạc có sự tham dự của Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO, Chủ tịch kỳ họp thứ 49 Ủy ban Di sản Thế giới, cùng các đại sứ, chuyên gia, nhà nghiên cứu và đại diện các tổ chức quốc tế.

Sự ra đời của Văn kiện Hà Nội diễn ra trong bối cảnh công tác bảo tồn di sản đang đứng trước những thách thức ngày càng lớn từ đô thị hóa, biến đổi khí hậu, thiên tai và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực. Ảnh: Khánh Huy

Theo đó, Văn kiện Hà Nội tổng hợp kinh nghiệm và góc nhìn của các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có những kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản thế giới; hướng tới cung cấp những định hướng thực tiễn để các quốc gia tham khảo trong nhận diện di sản, xây dựng Danh sách Đề cử dự kiến, lập hồ sơ đề cử, cũng như bảo tồn, quản lý và giám sát di sản.

Đây là một trong những kết quả quan trọng nhất của Đối thoại.

Góp phần kiến tạo tương lai di sản

Phát biểu tại phiên bế mạc, Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam Jonathan Baker nhấn mạnh điểm mới của Văn kiện Hà Nội là tiếng nói của nghệ nhân, những người nắm giữ tri thức, cộng đồng và thế hệ trẻ được đưa vào quá trình thảo luận và phản ánh trong văn kiện, bên cạnh những đóng góp về cơ sở pháp lý, khuôn khổ quốc tế và chuyên môn kỹ thuật của các chuyên gia.

Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam Jonathan Baker chia sẻ tại Đối thoại. Ảnh: Khánh Huy

Đại diện UNESCO cho rằng Đối thoại đã đạt được một kết quả rất cụ thể, có thể trở thành một dấu mốc quan trọng, tiếp nối tiến trình được khởi xướng từ Nairobi.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương cho rằng Văn kiện Hà Nội, được hình thành từ quá trình trao đổi và đóng góp của các đại biểu, sẽ là một đóng góp thiết thực của khu vực châu Á - Thái Bình Dương vào tiến trình đối thoại quốc tế về tính xác thực, đồng thời góp phần kiến tạo tương lai của Công ước 1972 về Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương phát biểu tại phiên bế mạc Đối thoại. Ảnh: Khánh Huy

Theo Thứ trưởng, từ kết quả của Đối thoại, Việt Nam mong muốn cùng UNESCO, các quốc gia thành viên, các cơ quan tư vấn và chuyên gia tiếp tục thúc đẩy ba định hướng: tiếp tục tổ chức đối thoại về tính xác thực trong những bối cảnh văn hóa khác nhau; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm và tri thức giữa các quốc gia trong khu vực và quốc tế; đồng thời từng bước chuyển hóa các kết quả nghiên cứu và đối thoại thành chính sách, công cụ bảo vệ di sản thế giới.

Kỳ vọng Văn kiện Hà Nội trở thành văn kiện nền tảng

Chia sẻ với Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, ông Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO, kỳ vọng Văn kiện Hà Nội sẽ trở thành một văn kiện nền tảng, giúp Ủy ban Di sản Thế giới tiếp tục nghiên cứu và thúc đẩy thảo luận về tương lai của Công ước Di sản Thế giới.

“Đây sẽ là một văn kiện có ý nghĩa lịch sử, tạo thêm cơ sở cho nỗ lực chung trong việc xác định và bảo tồn những địa điểm mang giá trị đặc biệt, được các cộng đồng và quốc gia cùng gìn giữ như một phần di sản chung của nhân loại”, ông Lazare Eloundou Assomo cho biết.

Cũng trong khuôn khổ Đối thoại, Việt Nam đề xuất thành lập Mạng lưới Hợp tác Di sản châu Á - Thái Bình Dương, tăng cường đào tạo chuyên gia trẻ về di sản và duy trì Đối thoại này như một diễn đàn thường niên của khu vực.