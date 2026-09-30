Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương phát biểu tại phiên bế mạc hội nghị. Ảnh: VIỆT HÀ

Phát biểu tại phiên bế mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) Hoàng Đạo Cương cho biết, qua các phiên thảo luận và những trao đổi tại hội nghị, có thể thấy, nhận thức của cộng đồng quốc tế về di sản và tính xác thực đã không ngừng phát triển, từ những nguyên tắc cơ bản được đề cập trong Hiến chương Venice 1964, đến Văn kiện Nara năm 1994, Hướng dẫn thực hiện Công ước 1972 và gần đây nhất là Hội nghị Đối thoại Nairobi năm 2025.

Hội nghị Đối thoại Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương về di sản và tính xác thực được tổ chức tại Hà Nội lần này đã tiếp tục đóng góp những tri thức và góc nhìn của khu vực vào tiến trình đối thoại chung của cộng đồng quốc tế.

Các đại biểu dự phiên bế mạc Hội nghị Đối thoại Châu Á - Thái Bình Dương về di sản và tính xác thực. Ảnh: VIỆT HÀ

Từ kết quả hội nghị, Việt Nam mong muốn cùng UNESCO, các quốc gia thành viên, cơ quan tư vấn và chuyên gia tiếp tục thúc đẩy 3 định hướng hợp tác.

Một là, tiếp tục tổ chức đối thoại về tính xác thực trong những bối cảnh văn hóa khác nhau. Trong đó, tập trung vào việc nghiên cứu, nhận diện và bảo vệ các thuộc tính biểu hiện tính xác thực trước những thách thức mới đang đặt ra đối với di sản sống, di sản gắn với cộng đồng, sự tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu và quá trình phát triển.

Hai là, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm và tri thức giữa các quốc gia trong khu vực và quốc tế; thúc đẩy các nghiên cứu so sánh, các chương trình đào tạo và nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, chuyên gia và cộng đồng.

Ba là, từng bước chuyển hóa những kết quả nghiên cứu và đối thoại thành chính sách, công cụ bảo vệ di sản thế giới, bảo đảm sự phù hợp với Công ước 1972 và Hướng dẫn thực hiện Công ước 1972.

Tại phiên bế mạc, hội nghị đã thông qua Văn kiện Hà Nội về di sản và tính xác thực, hình thành từ quá trình trao đổi và đóng góp của các đại biểu tại hội nghị. Văn kiện Hà Nội tổng hợp toàn bộ kinh nghiệm, góc nhìn của các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản thế giới, thông qua điển hình tiêu biểu là Khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long.

Các nội dung trong Văn kiện Hà Nội sẽ là những hướng dẫn thực tiễn để các quốc gia tham khảo trong nhận diện di sản, xây dựng danh sách đề cử dự kiến, lập hồ sơ đề cử, cũng như bảo tồn, quản lý và giám sát các di sản...