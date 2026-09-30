Thông qua Văn kiện Hà Nội - Dấu ấn Việt Nam trong hợp tác quốc tế về bảo vệ di sản

Các đại biểu khẳng định Văn kiện Hà Nội là bước chuyển quan trọng từ Hiến chương Venice (1964), Văn kiện Nara về tính xác thực (1994) và Văn kiện Nairobi (2025), làm rõ thêm những quan điểm mới về tính xác thực của di sản, trong đó đề cao sự đa dạng văn hóa; các cơ sở khoa học, đối thoại cởi mở và ứng dụng công nghệ có trách nhiệm; vai trò chủ thể của cộng đồng và tăng cường hợp tác quốc tế trong bảo vệ và phát huy di sản.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: BTC

Văn kiện Hà Nội đã tổng hợp toàn bộ kinh nghiệm, góc nhìn của các chuyên gia, nhà quản lý di sản hàng đầu tại châu Á - Thái Bình Dương, qua đó đóng góp vào nỗ lực xây dựng danh sách Di sản thế giới có tính đại diện, cân bằng và đáng tin cậy hơn nữa.

Trong phát biểu của mình, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương - Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam đánh giá cao Hội nghị đã đóng góp những tri thức, kinh nghiệm quý báu của khu vực vào tiến trình đối thoại chung của cộng đồng quốc tế về tính xác thực.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BTC

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh 3 định hướng mà Việt Nam sẽ phối hợp cùng UNESCO, các quốc gia thành viên thúc đẩy trong thời gian tới.

Một là, tiếp tục duy trì đối thoại về tính xác thực trước những thách thức mới.

Hai là, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, nghiên cứu so sánh và thúc đẩy các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, chuyên gia và cộng đồng.

Ba là, từng bước chuyển kết quả nghiên cứu, đối thoại thành chính sách và công cụ bảo vệ di sản phù hợp với Công ước 1972 và Hướng dẫn thực hiện Công ước.

Phát biểu trong phiên bế mạc, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam Jonathan Baker chúc mừng thành công của Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về di sản và tính xác thực với kết quả là Văn kiện Hà Nội.

Ông Jonathan Baker cho rằng, việc Việt Nam chủ động đăng cai và dẫn dắt thành công Hội nghị tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm và năng lực đóng góp thiết thực vào tiến trình định hình chính sách văn hóa - di sản trên phạm vi toàn cầu.

Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam Jonathan Baker chúc mừng thành công của Hội nghị và Văn kiện Hà Nội về di sản và tính xác thực. Ảnh: BTC

Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới UNESCO Lazare Eloundou Assomo đánh giá việc thông qua Văn kiện Hà Nội là cột mốc quan trọng đối với cam kết chung của cộng đồng quốc tế trong việc thực thi Công ước Di sản thế giới.

Ông Lazare Eloundou Assomo khẳng định Việt Nam là “điểm đến đặc biệt có ý nghĩa” của Hội nghị đối thoại lần này, nơi văn hóa là một cấu phần cốt lõi trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia. Cộng đồng quốc tế ghi nhận đóng góp mang tính dấu mốc của Việt Nam cho tương lai của Công ước Di sản thế giới;

Theo Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO Lazare Eloundou Assomo, Văn kiện Hà Nội là cột mốc quan trọng với cam kết chung của cộng đồng quốc tế trong việc thực thi Công ước Di sản thế giới. Ảnh: BTC

Ông Lazare Eloundou Assomo đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành tới Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, sự đón tiếp nồng hậu, tinh thần trách nhiệm cao và sự phối hợp hiệu quả của Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội, tỉnh Ninh Bình cùng các ban, ngành đối tác liên quan.

Hội nghị mở ra triển vọng hợp tác mới, góp phần củng cố tính bao trùm và bền vững cho hệ thống Di sản thế giới thông qua tôn trọng sự đa dạng văn hóa. Kết quả của Hội nghị được kỳ vọng sẽ tiếp tục được thúc đẩy tại Khóa họp thứ 49 của Ủy ban Di sản Thế giới diễn ra tại Istanbul năm 2027.