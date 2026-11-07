Thông qua Tuyên bố cuối cùng về hợp tác bảo tồn các khu dự trữ sinh quyển

Tuyên bố được công bố tại lễ bế mạc hội nghị chiều 7/11 ở TP Hồ Chí Minh, ghi nhận kết quả hai ngày trao đổi, thảo luận và tăng cường kết nối giữa các thành viên mạng lưới.

TS Huỳnh Đức Hoàn, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng TP Hồ Chí Minh, đại diện Ban tổ chức công bố báo chí tại phiên bế mạc Hội nghị.

Điểm nhấn của Tuyên bố cuối cùng là cam kết đóng góp vào Kế hoạch hành động chiến lược Hàng Châu, cụ thể là Mục tiêu hành động 18. Theo đó, đến năm 2028, Mạng lưới các Khu Dự trữ sinh quyển thế giới sẽ xây dựng hướng dẫn nhằm giải quyết những thách thức đặc thù của các khu dự trữ sinh quyển ven biển và biển, hỗ trợ công tác đề cử, quản lý và giám sát. Trong những tháng tới, các ban thư ký chung và UNESCO sẽ tập hợp các nghiên cứu tình huống để xây dựng tài liệu hướng dẫn, dự kiến công bố vào năm 2028.

Tuyên bố cũng đề cập các hoạt động hợp tác thời gian tới, gồm triển khai giai đoạn thứ tư của dự án nghiên cứu chung; tổ chức Khóa đào tạo lần thứ 11 dành cho các nhà quản lý khu dự trữ sinh quyển ven biển và hải đảo tại Jeju (Hàn Quốc) từ ngày 24 - 26/11/2026. Các thành viên thống nhất xây dựng, phổ biến cuốn sách tập hợp những nghiên cứu tình huống tại hội nghị nhằm lan tỏa kinh nghiệm, ý tưởng và hỗ trợ hoạt động của các khu dự trữ sinh quyển trong mạng lưới.

Tuyên bố cuối cùng ghi nhận kết quả trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các thành viên, đồng thời đánh giá cao cơ hội tìm hiểu thực tiễn 26 năm bảo vệ, quản lý và phát triển Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Rừng ngập mặn Cần Giờ. Qua đó, các đại biểu có thêm cơ hội tham khảo kinh nghiệm quản lý, bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn và trao đổi những giải pháp có thể vận dụng tại các khu vực ven biển, hải đảo khác.

Ông Hồ Trúc Thanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hồ Chí Minh phát biểu bế mạc Hội nghị.

Phát biểu bế mạc, ông Hồ Trúc Thanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hồ Chí Minh, đánh giá cao những ý kiến đóng góp thiết thực của các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học và đại diện các khu dự trữ sinh quyển. Theo ông, kết quả trao đổi tại hội nghị cho thấy công tác quản lý khu dự trữ sinh quyển không chỉ dừng ở bảo vệ tài nguyên thiên nhiên mà còn đòi hỏi sự phối hợp giữa các ngành, các cấp và cơ chế để cộng đồng tham gia, thụ hưởng.

Ông Hồ Trúc Thanh nhấn mạnh, những kinh nghiệm được chia sẻ là cơ sở khoa học và thực tiễn để Thành phố nghiên cứu, vận dụng, tham mưu các giải pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Rừng ngập mặn Cần Giờ. TP Hồ Chí Minh định hướng hài hòa giữa bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn với phát triển kinh tế xanh, du lịch sinh thái chất lượng cao, nâng cao sinh kế và chất lượng sống của người dân; đồng thời đẩy mạnh hợp tác với UNESCO, các thành viên mạng lưới và đối tác quốc tế trong trao đổi kinh nghiệm, đào tạo nhân lực, chia sẻ dữ liệu, nghiên cứu và chuyển giao giải pháp phù hợp.

Hội nghị lần thứ 13 Mạng lưới các Khu Dự trữ sinh quyển thế giới ven biển và hải đảo 2026 diễn ra từ ngày 6 - 8/11, do Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Rừng ngập mặn Cần Giờ đăng cai tổ chức với chủ đề "Cân bằng phát triển đô thị với phát triển bền vững môi trường tại các khu dự trữ sinh quyển ven biển và hải đảo". Sự kiện quy tụ đại diện các khu dự trữ sinh quyển và tổ chức thuộc mạng lưới đến từ nhiều quốc gia, cùng đại diện UNESCO, các chuyên gia và nhà khoa học.

Trong hai ngày làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi tại 4 phiên chuyên đề về kết hợp bảo tồn đa dạng sinh học với phát triển kinh tế xanh và thị trường carbon; quản trị khu dự trữ sinh quyển và chính sách phát triển; kinh tế tuần hoàn và quản lý tài nguyên; kinh tế xanh và sinh kế bền vững. Các tham luận chia sẻ kinh nghiệm về tín chỉ carbon, tín chỉ đa dạng sinh học, carbon xanh và giải pháp dựa vào thiên nhiên nhằm huy động nguồn lực cho bảo tồn, phục hồi hệ sinh thái.

Các đại biểu cũng trao đổi về phối hợp thể chế, quản lý tổng hợp, giám sát và đánh giá hiệu quả quản lý; quản lý tài nguyên ven biển, phục hồi hệ sinh thái và huy động sự tham gia của cộng đồng địa phương. Những mô hình du lịch bền vững, hạ tầng xanh, sáng kiến cộng đồng, giáo dục môi trường và trao quyền cho thanh niên cũng được giới thiệu, góp phần kết nối công tác bảo tồn với đời sống và cơ hội phát triển của người dân.

Bên cạnh các phiên thảo luận, hoạt động giới thiệu poster và trao đổi trực tiếp giữa đại diện các khu dự trữ sinh quyển tạo điều kiện chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, tìm kiếm cơ hội hợp tác. Theo chương trình, ngày 8/11, các đại biểu sẽ tham quan thực địa tại Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Rừng ngập mặn Cần Giờ, tìm hiểu hệ sinh thái rừng ngập mặn, công tác quản lý, bảo vệ rừng và định hướng phát triển bền vững tại khu vực.