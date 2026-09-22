Thông qua Nghị quyết về tiêu chuẩn, điều kiện xét chọn, bổ nhiệm Kiểm tra viên của Viện Kiểm sát nhân dân

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp. Ảnh: Lâm Hiển

Trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn, điều kiện xét chọn, bổ nhiệm Kiểm tra viên của Viện kiểm sát nhân dân, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Duy Giảng cho biết, sau hơn 10 năm thực hiện, Nghị quyết số 924/2015/UBTVQH về tiêu chuẩn bổ nhiệm, điều kiện nâng ngạch Kiểm tra viên của Viện Kiểm sát nhân dân đã góp phần chuẩn hóa tiêu chuẩn chức danh, tạo cơ sở cho việc tuyển chọn, thi tuyển và bổ nhiệm Kiểm tra viên các ngạch.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Luật Cán bộ, công chức năm 2025 và các văn bản quy định chi tiết, một số quy định của Nghị quyết 924 đã bộc lộ khó khăn, vướng mắc, không còn phù hợp với yêu cầu quản lý, sử dụng công chức cũng như thực tiễn công tác cán bộ của ngành Kiểm sát nhân dân.

Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Duy Giảng trình bày Tờ trình. Ảnh: Lâm Hiển

Cụ thể, quy định phải có ít nhất 3 năm làm công tác pháp luật trước khi được bổ nhiệm Kiểm tra viên có thể dẫn đến chậm trễ trong việc bố trí công chức theo vị trí việc làm.

Bên cạnh đó, đối tượng đủ điều kiện thi nâng ngạch hiện bị giới hạn ở ngạch liền kề, chưa phù hợp với trường hợp cán bộ từ các ngành như công an, tòa án được điều động, luân chuyển sang ngành Kiểm sát dù đã có nhiều năm kinh nghiệm làm công tác pháp luật.

Việc đánh giá năng lực để nâng ngạch chủ yếu thông qua một kỳ thi cũng chưa phản ánh đầy đủ quá trình công tác và chất lượng thực hiện nhiệm vụ của công chức, đồng thời chưa phù hợp với quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2025

Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Duy Giảng nêu rõ, dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được xây dựng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý về tiêu chuẩn, điều kiện xét chọn, bổ nhiệm Kiểm tra viên các ngạch, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Một trong những nội dung trọng tâm là đổi mới phương thức quản lý công chức, chuyển từ thi nâng ngạch sang xét chọn, bổ nhiệm gắn với vị trí việc làm, phẩm chất, năng lực và kết quả công tác; đồng thời mở rộng hợp lý nguồn nhân sự.

Nghị quyết cũng hướng tới xây dựng quy trình xét chọn, bổ nhiệm minh bạch, khả thi, nhưng không làm giảm tiêu chuẩn, chất lượng đội ngũ Kiểm tra viên ngành Kiểm sát nhân dân.

Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, Thường trực Ủy ban tán thành sự cần thiết ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 924.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: Lâm Hiển

Theo cơ quan thẩm tra, việc ban hành Nghị quyết nhằm thể chế hóa yêu cầu tại Nghị quyết số 26-NQ/TW về cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành theo vị trí việc làm, khung năng lực, bảo đảm đúng người, đúng việc; đồng thời thực hiện yêu cầu tại Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị về phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài và hoàn thiện cơ chế, chính sách về công tác kiểm sát.

Việc ban hành Nghị quyết cũng nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ Kiểm tra viên Viện Kiểm sát nhân dân.

Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cũng tán thành phạm vi điều chỉnh của dự thảo, cho rằng đã bao quát đầy đủ các nội dung cần thiết. Các quy định về xét chọn, bổ nhiệm Kiểm tra viên cơ bản phù hợp với chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về quản lý đội ngũ cán bộ, công chức theo vị trí việc làm.

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết. Ảnh: Lâm Hiển

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cũng đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao làm rõ khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quá trình triển khai Nghị quyết; tiếp tục rà soát các quy định liên quan đến vị trí việc làm, khung năng lực, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức và các chức danh tư pháp tương đương, bảo đảm tính tương đồng, thống nhất với hệ thống pháp luật.

Tại Phiên họp, 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết về tiêu chuẩn, điều kiện xét chọn, bổ nhiệm Kiểm tra viên của Viện Kiểm sát nhân dân.

Nghị quyết áp dụng với công chức ngành kiểm sát nhân dân, người thuộc biên chế Viện Kiểm sát quân sự được bổ nhiệm Kiểm tra viên.