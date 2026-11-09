Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Theo Nghị quyết, tổng số thu ngân sách trung ương năm 2027 là trên 1,7 triệu tỷ đồng. Tổng số chi ngân sách trung ương là trên 2,3 triệu tỷ đồng, trong đó dự toán trên 408 nghìn tỷ đồng để bổ sung cân đối cho ngân sách địa phương; dự toán trên 311 nghìn tỷ đồng bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Nghị quyết quy định cụ thể phương án phân bổ ngân sách trung ương, mức bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương và mức vay bù đắp bội chi, vay để trả nợ gốc của ngân sách địa phương.

Nghị quyết cũng quy định việc bố trí kinh phí thực hiện chế độ tiền lương, thu nhập tăng thêm đối với một số cơ quan, đơn vị; phân bổ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô để phục vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, quản lý và bảo trì đường bộ…

Đáng chú ý, Quốc hội bố trí 30.000 tỷ đồng dự phòng nhằm bảo đảm an toàn, an ninh tài chính quốc gia trong trường hợp tình hình kinh tế - xã hội có biến động, thu ngân sách nhà nước không đạt dự toán; giao Chính phủ chủ động điều hành để hạn chế ảnh hưởng đến các nhiệm vụ chi đã được dự toán, bảo đảm an toàn tài chính.

Quốc hội giao Chính phủ tổ chức thực hiện phân bổ, giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước, mức phân bổ ngân sách trung ương cho từng bộ, cơ quan trung ương, từng địa phương theo đúng quy định; chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương phân bổ vốn đầu tư ngân sách nhà nước bảo đảm tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ điều kiện, thứ tự ưu tiên theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, các nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đồng thời, bố trí đủ vốn theo tiến độ cho các dự án đầu tư công đặc biệt, dự án đầu tư công khẩn cấp, các Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quan trọng quốc gia; hoàn trả vốn ứng trước (nếu có); các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài, bao gồm cả vốn đối ứng, vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện các dự án PPP theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư; bố trí vốn theo tiến độ được phê duyệt cho các nhiệm vụ, dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2026 - 2030; nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch; thanh toán đủ số nợ đọng xây dựng cơ bản theo đúng quy định của pháp luật; cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi, phí quản lý; cấp vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; hỗ trợ đầu tư cho các đối tượng khác theo quyết định của Chính phủ hoặc quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ, dự án nêu trên, số vốn còn lại được bố trí cho các dự án khởi công mới đủ thủ tục đầu tư theo quy định pháp luật, bảo đảm bố trí vốn tập trung, tránh dàn trải, phù hợp với khả năng cân đối vốn.

Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, địa phương sau khi được giao kế hoạch đầu tư công năm 2027 phải rà soát, đảm bảo phân bổ chi tiết cho các chương trình, nhiệm vụ, dự án trong kế hoạch đầu tư công năm 2027 phù hợp với Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 được Thủ tướng Chính phủ giao theo đúng quy định của pháp luật…