Chiều 20-11, tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 5, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VIII, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua nghị quyết về thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa.

Trong điều kiện hội nhập ngày càng sâu rộng, các hoạt động đối ngoại của địa phương liên quan đến nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; yêu cầu quản lý nhà nước đối với các hoạt động hợp tác quốc tế, lãnh sự, người nước ngoài, đoàn ra - đoàn vào, hội nghị hội thảo quốc tế, viện trợ phi chính phủ nước ngoài, thông tin đối ngoại, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa ngày càng mở rộng, toàn diện và chuyên sâu hơn. Đồng thời công tác đối ngoại địa phương không chỉ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, mà còn góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ chủ quyền quốc gia; đấu tranh với các thông tin sai lệch, xuyên tạc; quản lý hoạt động của các tổ chức, cá nhân nước ngoài và nhất là xử lý các vấn đề đối ngoại phát sinh trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết.

Tại kỳ họp, sau khi xem xét kỹ lưỡng, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua nghị quyết về thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa, là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh căn cứ các quy định hiện hành ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa.

Sở Ngoại vụ sau khi thành lập không chỉ thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác đối ngoại địa phương, lễ tân và đoàn ra, đoàn vào, mà còn tập trung nâng cao năng lực tham mưu, điều phối hợp tác quốc tế, triển khai ngoại giao kinh tế và tăng cường quan hệ đối ngoại giữa tỉnh Khánh Hòa với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.