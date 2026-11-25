Sáng 25/11, tiếp tục Phiên họp thứ 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 730/2004/UBTVQH11 về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát.

Toàn cảnh phiên họp sáng 25/11. Ảnh: Media Quốc hội.

Tại phiên họp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng và Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Quang Dũng trình bày tờ trình.

Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông cho biết, về mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Tòa án nhân dân khu vực, hiện có hai phương án. Ủy ban Công tác đại biểu đề nghị UBTVQH xem xét, cho ý kiến đối với hai phương án này.

Phương án 1: Quy định mức phụ cấp chức vụ của Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân khu vực không cao hơn mức phụ cấp của Chánh tòa, Phó Chánh tòa Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

Cụ thể, tại TP Hà Nội và TP.HCM, hệ số phụ cấp chức vụ đối với Chánh án, Phó Chánh án, Chánh tòa và Phó Chánh tòa Tòa án nhân dân khu vực lần lượt là 0,75; 0,60; 0,45 và 0,35. Tại các tỉnh, thành phố còn lại, hệ số phụ cấp tương ứng là 0,65; 0,50; 0,40 và 0,30.

Phương án 2: Quy định mức phụ cấp theo đề xuất của Tòa án nhân dân tối cao. Theo đó, tại TP Hà Nội và TP.HCM, hệ số phụ cấp chức vụ đối với Chánh án, Phó Chánh án, Chánh tòa và Phó Chánh tòa Tòa án nhân dân khu vực lần lượt là 0,80; 0,65; 0,45 và 0,35. Tại các tỉnh, thành phố còn lại, hệ số phụ cấp tương ứng là 0,75; 0,60; 0,40 và 0,30.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Media Quốc hội.

Ủy ban Công tác đại biểu đề xuất lựa chọn phương án 1 nhằm bảo đảm tính khoa học, hợp lý, phù hợp với thứ bậc hành chính và mặt bằng phụ cấp chức vụ trong hệ thống chính trị.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tán thành phương án 1 và cho rằng, với đặc thù xét xử của Tòa án nhân dân khu vực là cấp xét xử độc lập, thẩm quyền sơ thẩm mở rộng, áp lực rất lớn, nhất là tại TP Hà Nội và TP.HCM.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tuân thủ nghiêm ba nguyên tắc. Một là, mức phụ cấp chức vụ của cấp dưới không vượt cấp trên. Hai là, các chức danh, chức vụ tương đương giữa ngành Tòa án và Kiểm sát phải có mức phụ cấp ngang nhau. Ba là, bảo đảm tương quan với Quy định số 368-QĐ/TW ngày 8/9/2025 của Bộ Chính trị về Danh mục vị trí chức danh, nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo của hệ thống chính trị.

Nhấn mạnh các yếu tố đặc thù sẽ được xem xét tổng thể khi thực hiện cải cách tiền lương, không giải quyết cục bộ theo từng ngành, Chủ tịch Quốc hội đề nghị việc xác định mức phụ cấp chức vụ phải bám sát khung, hệ số đã được Ban Tổ chức Trung ương ban hành. Trường hợp đề xuất vượt khung, phải báo cáo Ban Tổ chức Trung ương để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Thống nhất việc bảo lưu, truy lĩnh phần chênh lệch và truy nộp bảo hiểm xã hội kể từ ngày 1/7/2025, bảo đảm đồng bộ với cách thực hiện trong khối Đảng, chính quyền và HĐND, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Tài chính phát huy vai trò cơ quan "gác cửa", bảo đảm thực hiện đúng quy định, không để cán bộ chịu thiệt thòi.

Để bảo đảm tính chặt chẽ, ổn định trong quá trình thực hiện Nghị quyết, Chủ tịch Quốc hội đề nghị quy định cụ thể từng chức danh, chức vụ trong dự thảo Nghị quyết, không sử dụng cụm từ "và tương đương".

"Viện kiểm sát nhân dân tối cao làm rõ lộ trình, cơ chế chuyển tiếp đối với Cục Điều tra theo dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi). Tòa án nhân dân tối cao rà soát đồng bộ hồ sơ, số liệu. Việc thành lập các phòng tại Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân khu vực phải đúng đề án vị trí việc làm được duyệt, tuyệt đối không lập phòng để hưởng phụ cấp", Chủ tịch Quốc hội, lưu ý.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu kết luận. Ảnh: Media Quốc hội.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất ban hành nghị quyết chung cho cả hai ngành, có hiệu lực thi hành từ ngày được thông qua và được áp dụng từ ngày 1/1/2026, trừ các trường hợp được chuyển tiếp.

Về phụ cấp đối với các chức danh lãnh đạo Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân khu vực, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất phương án 1: Quy định mức phụ cấp của Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân khu vực không cao hơn mức phụ cấp của Chánh án, Phó Chánh án, Phó Chánh tòa Tòa án nhân dân cấp tỉnh. Theo đó, Chánh án có phụ cấp, có hệ số phụ cấp là 0,75; 0,65; Phó Chánh án có hệ số 0,6 và 0,5 tương ứng tại Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh, thành phố còn lại.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất chủ trương bảo lưu hệ số phụ cấp, truy lĩnh phần phụ cấp chênh lệch và truy nộp bảo hiểm xã hội theo điều khoản chuyển tiếp. Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan làm rõ cơ sở pháp lý, nguồn kinh phí, phương án xử lý, quyết toán việc truy lĩnh phụ cấp và truy nộp bảo hiểm xã hội từ ngày 1/7/2025 đến trước ngày 1/1/2026, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Tại phiên họp, 100% Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt đã biểu quyết thông qua Nghị quyết.