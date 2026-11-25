Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh kết luận nội dung phiên họp

Theo Quochoi.vn, sáng 25/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND).

Kết luận nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra và phát biểu của lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với các nội dung trình; đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị tích cực, kỹ lưỡng của cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan chủ trì thẩm tra.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất sự cần thiết ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 nhằm kịp thời hoàn thiện chế độ, chính sách và điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu HĐND, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND trong tình hình mới.

Về chế độ chi đối với đại biểu HĐND cấp xã, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất tăng tiền công lao động thực tế từ hệ số 0,1 lên 0,11 mức lương cơ sở (khoảng 10%); hoạt động phí hằng tháng từ 0,3 lên 0,35 mức lương cơ sở (khoảng 16,7%)

Đối với đại biểu HĐND cấp tỉnh, thống nhất áp dụng một mức chung cho 34 tỉnh, thành phố, không phân biệt địa phương sáp nhập hay không sáp nhập.

Về điều kiện bảo đảm hoạt động, thống nhất bổ sung quy định về chuyển đổi số, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, tài liệu và sử dụng phương tiện, nền tảng số phục vụ hoạt động của đại biểu. Việc trang bị, quản lý, sử dụng thiết bị phải đúng tiêu chuẩn, định mức, thẩm quyền, phù hợp khả năng cân đối ngân sách, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả; đồng thời bổ sung trách nhiệm của HĐND trong bảo đảm các điều kiện hoạt động này.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị rà soát kỹ quy định về hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp, bảo đảm phù hợp, khả thi; giao Ủy ban Công tác đại biểu tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính, chủ trì hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, phối hợp với Bộ Nội vụ hoàn thiện hồ sơ, trình Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực theo quy định. Đồng thời, tiếp tục bổ sung ý kiến của Chính phủ vào hồ sơ và gửi lại Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng văn bản sau khi hoàn thiện.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết

Tại phiên họp, 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt đã biểu quyết tán thành thông qua về mặt nguyên tắc Nghị quyết quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu HĐND.