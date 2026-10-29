Thông qua nghị quyết đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bảo Hà-Lai Châu

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu Lê Minh Ngân phát biểu khai mạc kỳ họp.( Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Chiều 29/10, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) nhằm xem xét, quyết định các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nghe lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh trình bày các tờ trình đề nghị ban hành 3 nghị quyết, gồm: Nghị quyết bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu; Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 thông qua đồ án Quy hoạch phân khu Quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng Vườn Địa Đàng xã Sơn Bình (huyện Tam Đường cũ, tỉnh Lai Châu); Nghị quyết bố trí vốn ngân sách địa phương thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Hà-Lai Châu, đoạn Bảo Hà-Tân Phong. Các đại biểu cũng nghe lãnh đạo Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh trình bày báo cáo tổng hợp thẩm tra các dự thảo nghị quyết theo chương trình Kỳ họp.

Trên cơ sở tờ trình và báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết, các đại biểu đã tập trung thảo luận, xem xét các nội dung nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, bảo đảm đúng thẩm quyền, quy định pháp luật và tạo cơ sở triển khai các nhiệm vụ phát triển của địa phương. Với tinh thần thống nhất cao, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu quyết nhất trí thông qua 3 nghị quyết tại kỳ họp.

Các đại biểu thông qua nghị quyết. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu Lê Minh Ngân nhấn mạnh, kỳ họp có ý nghĩa quan trọng, nhất là việc xem xét, thông qua Nghị quyết về dự kiến bố trí vốn ngân sách địa phương tham gia thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Hà-Lai Châu (CT.13), đoạn Bảo Hà-Tân Phong. Đây là bước chuẩn bị cần thiết nhằm hoàn thiện hồ sơ, trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu Lê Minh Ngân khẳng định, việc đầu tư tuyến đường bộ cao tốc CT.13 không chỉ là yêu cầu cấp thiết về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông mà còn là khát vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Dự án có ý nghĩa chiến lược, góp phần tháo gỡ những rào cản về địa lý, mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh trong khu vực, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững.

Trong điều kiện nguồn lực ngân sách địa phương còn nhiều khó khăn, việc thông qua nghị quyết thể hiện quyết tâm chính trị cao, tinh thần trách nhiệm và sự đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong việc chung sức thực hiện công trình giao thông có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của địa phương.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu Hà Trọng Hải báo cáo các tờ trình tại kỳ họp. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thiết thực, Ủy ban Nhân dân tỉnh cần chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương hoàn thiện các nội dung liên quan đến Dự án đường bộ cao tốc CT.13, trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư; rà soát, cân đối nguồn lực ngân sách địa phương, bảo đảm thực hiện cam kết của tỉnh đúng quy định, phù hợp khả năng cân đối ngân sách và các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; chuẩn bị các điều kiện triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi dự án đủ điều kiện thực hiện; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Đối với các nghị quyết bãi bỏ, cần rà soát, xử lý các nội dung chuyển tiếp và văn bản có liên quan phải bảo đảm thống nhất, đồng bộ, đúng quy định pháp luật, không để phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu Lê Minh Ngân đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục phát huy vai trò tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong nhân dân./.