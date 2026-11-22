Với 468/480 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch. Ảnh: Quochoi.vn.

Sáng 21/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội đã biểu quyết, thông qua Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch.

Với 468/480 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 93,79%, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch.

XÁC ĐỊNH RÕ 3 CỰC TĂNG TRƯỞNG DU LỊCH

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh khẳng định Chính phủ đã tiếp thu nhiều ý kiến của các đại biểu Quốc hội cả về nội dung và kỹ thuật lập pháp của dự thảo luật, dự thảo nghị quyết.

Về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cho du lịch, dự thảo Nghị quyết xác định địa bàn ưu tiên gồm 3 cực tăng trưởng du lịch gồm trung tâm du lịch, khu du lịch quốc gia, địa điểm tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia theo quy hoạch hệ thống du lịch, địa điểm du lịch cộng đồng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, biên giới, nông thôn và địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Đồng thời, phân loại dự án theo điều kiện tăng dần để áp dụng các chính sách hỗ trợ và ưu đãi đối với từng loại.

Theo đó, dự án chất lượng cao chỉ được hỗ trợ; dự án động lực được ưu đãi thuế, tiền thuê đất; dự án động lực mang tính chiến lược thì được ưu đãi cao nhất. Thu hồi dự án, thu hồi ưu đãi khi nhà đầu tư không thực hiện đúng cam kết.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn.

Về hỗ trợ ưu đãi đối với mô hình kinh doanh du lịch mới, dự thảo Nghị quyết quy định các chính sách hỗ trợ ưu đãi đối với mô hình cung ứng dịch vụ du lịch có sự tham gia của cộng đồng dân cư, kinh tế chia sẻ, kinh doanh trên nền tảng số, kinh tế đêm, kinh tế ven sông, ven biển, tạo ra sản phẩm du lịch kết hợp với giải trí, văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh. Đồng thời phải ứng dụng khoa học công nghệ, số, trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo, thực tế tăng cường và công nghệ mới. Quyền sở hữu trí tuệ phát sinh sẽ được bảo hộ theo quy định của pháp luật.

Nội dung thử nghiệm có kiểm soát một số mô hình hoạt động kinh doanh du lịch đối với tổ hợp biểu diễn nghệ thuật, trung tâm hòa nhạc, phố lễ hội, khu giải trí tích hợp quy mô lớn được hoạt động 24/7.

Về thị thực, dự thảo Nghị quyết tạo thuận lợi nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú đối với khách du lịch quốc tế ưu tiên khách chi tiêu cao, lưu trú dài ngày, khách du lịch hội nghị, sự kiện, người làm việc từ xa.

Về hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho phát triển du lịch, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết dự thảo Nghị quyết ưu tiên bố trí vốn đầu tư hạ tầng thiết yếu và hạ tầng giao thông kết nối đa phương thức từ các cửa ngõ quốc tế đến các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch, khu du lịch quốc gia. Ngân sách Trung ương ưu tiên bổ sung có mục tiêu cho địa phương phát triển du lịch cộng đồng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo.

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nêu rõ Nghị quyết áp dụng từ 01/01/2027 đến hết 31/12/2036. Các chính sách thí điểm có thời hạn trong 5 năm, thử nghiệm tối đa 3 năm.

THÁO GỠ KHÓ KHĂN, ĐẨY MẠNH PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN

Cũng trong sáng 21/11, với 476/477 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí.

Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh về mục tiêu, việc rà soát hoàn thiện các quy định của dự thảo Luật tập trung theo hướng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc từ thực tiễn, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Đồng thời, xây dựng các nhóm chính sách then chốt trọng tâm có tính nền tảng để tháo gỡ các điểm nghẽn trong phát triển du lịch, xây dựng cơ chế chính sách đủ mạnh, mang tính đột phá để khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Về Luật Du lịch, chuyển thẩm quyền công nhận điểm du lịch, thu hồi quyết định công nhận điểm du lịch từ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh; chuyển thẩm quyền từ Thủ tướng Chính phủ cho Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với việc công nhận khu du lịch quốc gia nằm trên địa bàn từ hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên.

Ngoài ra, bỏ các quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục giải quyết hành chính tại luật và giao Chính phủ quy định chi tiết; sửa đổi điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa.