Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) gồm 6 Chương, 131 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2028 (trừ nội dung quy định tại khoản 1 Điều 131 của Luật này).

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi)

Trước khi tiến hành biểu quyết, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang trình bày Báo cáo tóm tắt các nội dung lớn đã được tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Một là, đã rà soát quy định ngay tại dự thảo Luật mức tiền phạt tối đa và thời hiệu xử phạt trên từng lĩnh vực. Theo đó, chỉ quy định thời hiệu xử phạt 03 năm, mức phạt tiền tối đa 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân, 03 tỷ đồng đối với tổ chức chỉ trong một số lĩnh vực để phù hợp với tính chất phức tạp, mức độ, quy mô, hậu quả của một số hành vi vi phạm và cần nhiều thời gian để xác minh, phân tích, kiểm định, giám định đối với một số hành vi vi phạm trong các lĩnh vực này.

Đồng thời, bỏ quy định về mức phạt tiền cao hơn, nhưng tối đa không quá 02 lần mức phạt chung được áp dụng đối với địa bàn thuộc các thành phố (Luật Thủ đô, Luật Phát triển đô thị đã có quy định giao Hội đồng nhân dân Thành phố quy định mức tiền phạt vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố cao hơn nhưng không quá 02 lần mức tiền phạt chung). Giảm thời hiệu xử phạt trong một số lĩnh vực như bảo vệ môi trường; trật tự, an toàn giao thông đường bộ; giao thông đường thủy nội địa; hàng hải xuống 01 năm.

Hai là, đã rà soát, bổ sung biện pháp “thực hiện công việc phục vụ cộng đồng” là biện pháp thay thế hình thức phạt tiền được áp dụng đối với cá nhân vi phạm hành chính bị áp dụng hình thức phạt tiền từ 5 triệu đồng trở xuống, đã nhận lỗi và tự nguyện đề nghị được thực hiện biện pháp thay thế, bảo đảm phù hợp với Công ước mà Việt Nam là thành viên.

Ba là, bỏ quy định về bố trí từ các khoản tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính sau khi nộp ngân sách nhà nước để hỗ trợ hoạt động xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp xử lý hành chính và hoạt động quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại dự thảo Luật.

Bốn là, chỉnh lý không coi tạm hoãn xuất cảnh là biện pháp cưỡng chế mà là biện pháp bảo đảm thi hành quyết định cưỡng chế, được áp dụng trong trường hợp người đang bị cưỡng chế, người đại diện cho tổ chức đang bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn để thống nhất với biện pháp tạm hoãn xuất cảnh quy định tại Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang trình bày Báo cáo tóm tắt các nội dung lớn đã được tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi)

Năm là, chỉnh lý không coi các biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước; tạm dừng đăng kiểm, đăng ký, cấp giấy phép điều khiển phương tiện; ngừng cung cấp dịch vụ Internet, dịch vụ viễn thông, hạ tầng số là biện pháp cưỡng chế mà chuyển thành các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời, bổ sung quy định chặt chẽ về điều kiện, thẩm quyền, nguyên tắc, trình tự, thủ tục, phạm vi áp dụng các biện pháp này để bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

Sáu là, về việc chuyển thẩm quyền áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa đi cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc từ Tòa án nhân dân khu vực sang Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chính phủ đã xin ý kiến về định hướng chuyển thẩm quyền áp dụng các biện pháp xử lý hành chính này.

Bảy là, dự thảo Luật bổ sung thêm một số trường hợp là đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, đặc khu được xem xét, áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình. Trường hợp là đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng được xem xét, áp dụng biện pháp giáo dục dựa vào cộng đồng để bảo đảm lợi ích tốt nhất cho người chưa thành niên, thống nhất với nguyên tắc ưu tiên áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng đối với người chưa thành niên phạm tội quy định tại Luật Tư pháp người chưa thành niên.