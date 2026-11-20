Chiều 20/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội đã biểu quyết, thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư với 468/471 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày Báo cáo tóm tắt, giải trình tiếp thu trước khi Quốc hội biểu quyết. (Ảnh: Media Quốc hội).

Dự thảo Luật sau khi tiếp thu, chỉnh lý trình Quốc hội thông qua có 3 điều. Luật sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/3/2027, trừ quy định tại các điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 2 của Luật.

Theo dự luật đã được thông qua, các dự án đáp ứng yêu cầu về quy mô vốn đầu tư và thời hạn giải ngân vốn theo quy định của Chính phủ được áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt. Các dự án thuộc diện này bao gồm: Dự án đầu tư trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển; trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; dự án xây dựng hạ tầng trung tâm dữ liệu lớn, hạ tầng điện toán đám mây, hạ tầng di động từ 5G trở lên và các hạ tầng số khác trong lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Chính sách cũng hướng tới các dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ chiến lược; sản xuất sản phẩm công nghệ cao, công nghệ chiến lược và công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển theo quy định của Chính phủ.

Trước khi đại biểu Quốc hội biểu quyết, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo tóm tắt, giải trình tiếp thu ý kiến, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra và ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc đề nghị không giao Chính phủ quy định "nới lỏng" các điều kiện đã được quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật theo nguyên tắc cơ quan nào ban hành điều kiện thì cơ quan đó quyết định việc "nới lỏng".

"Đối với các điều kiện quy định tại văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi theo trình tự rút gọn. Quy định này nhằm đảm bảo tính kịp thời, linh hoạt trong việc điều chỉnh chính sách đáp ứng yêu cầu của thực tiễn", Bộ trưởng Bộ Tài chính, nêu rõ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh, trong thực tiễn triển khai việc "nới lỏng" điều kiện tiếp cận thị trường có thể phát sinh từ yêu cầu thu hút một dự án hoặc một lĩnh vực cụ thể tại một thời điểm nhất định, trong bối cảnh cạnh tranh quyết liệt giữa các quốc gia về thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao.

Nếu thực hiện theo trình tự thủ tục thông thường có thể kéo dài thời gian, làm mất đi cơ hội thu hút đầu tư và không đáp ứng yêu cầu tại Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về việc có cơ chế phản ứng nhanh, linh hoạt nhằm tháo gỡ những vướng mắc cấp bách phát sinh trong thực tiễn.

468/471 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư. (Ảnh: Media Quốc hội).

Về gói chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng Chính phủ quyết định gói chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vượt trội thuộc thẩm quyền.

Trường hợp gói chính sách có nội dung khác với quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì Chính phủ trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự thủ tục rút gọn để kịp thời đáp ứng yêu cầu đàm phán, thu hút dự án đầu tư chiến lược, đồng thời đảm bảo nguyên tắc về thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ.

Bên cạnh đó, gói chính sách dự kiến chỉ áp dụng đối với dự án đầu tư đặc biệt quan trọng, có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, được hình thành trong quá trình đàm phán với nhà đầu tư chiến lược và yêu cầu phải có quy định nhanh trong thời gian ngắn phù hợp với trường hợp cấp bách để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 50 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật...

Về thủ tục đầu tư đặc biệt, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã chỉnh lý quy định tại điểm a, khoản 1a, khoản 4 Điều 28 về thủ tục đầu tư đặc biệt để đảm bảo việc giao đất, cho thuê đất được quy định thống nhất tại pháp luật về đất đai, tránh tạo cách hiểu mở rộng phạm vi giao đất, cho thuê đất, không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Về chính sách khấu hao nhanh đối với dự án xanh, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, Chính phủ đã chỉnh lý quy định tại khoản 2 Điều 17b để làm rõ điều kiện, thẩm quyền và cơ chế áp dụng chính sách khấu hao nhanh đối với dự án xanh.

"Để được áp dụng chính sách khấu hao tối đa không quá hai lần đối với tài sản cố định là máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ, thiết bị phần cứng, phần mềm, thì ngoài điều kiện về thực hiện dự án đầu tư thuộc danh mục dự án phân loại xanh, doanh nghiệp phải đáp ứng được các điều kiện về quy mô vốn đầu tư và thời hạn giải ngân vốn đầu tư", Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết.

Dự thảo Luật cũng giao Chính phủ quy định đối tượng và điều kiện áp dụng chính sách này tại khoản này để đảm bảo rõ đối tượng, điều kiện hưởng hỗ trợ, đảm bảo hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước, trách nhiệm hỗ trợ đầu tư, tránh việc dàn trải, không đúng quy định và không đúng đối tượng.