Đất chung của hai vợ chồng phải ghi tên cả hai trên giấy chứng nhận

Sáng 21/11, với đa số đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi). Luật gồm 13 chương, 112 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027. Riêng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất theo luật mới được ban hành để áp dụng từ ngày 1/1/2028.

Một trong những nội dung được người dân đặc biệt quan tâm tại Luật Đất đai (sửa đổi) là các quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), nhất là đối với những trường hợp sử dụng đất lâu năm nhưng chưa có giấy tờ hợp pháp. Theo quy định mới, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng đã sử dụng trước ngày 1/7/2014, nếu đáp ứng các điều kiện luật định và không thuộc những trường hợp bị loại trừ, có thể được xem xét cấp giấy chứng nhận.

Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng trình bày báo cáo tại hội trường.

Đáng chú ý, luật cũng quy định việc cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 1/8/2024 nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền. Nếu đáp ứng các điều kiện tương ứng, người đang sử dụng đất vẫn được xem xét cấp sổ.

Đối với đất thuộc quyền sử dụng chung của các thành viên hộ gia đình, việc ghi tên trên giấy chứng nhận được thực hiện theo thỏa thuận của các thành viên có chung quyền sử dụng đất và họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung này. Trường hợp vợ, chồng cùng có chung quyền sử dụng đất thì phải ghi cả họ, tên vợ và chồng trên giấy chứng nhận.

Mở rộng phương án lựa chọn hình thức bồi thường

Một nội dung quan trọng khác của Luật Đất đai (sửa đổi) là các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh hoặc phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Luật nhấn mạnh việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, kịp thời và đúng quy định pháp luật; đồng thời, ưu tiên đối tượng chính sách xã hội, người trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

Quang cảnh hội trường.

Luật quy định việc bồi thường về đất trước hết được thực hiện bằng giao đất hoặc cho thuê đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất bị thu hồi. Trường hợp không có đất cùng mục đích để bồi thường nhưng địa phương có điều kiện về quỹ đất, quỹ nhà ở và người có đất bị thu hồi có nhu cầu thì được bồi thường bằng đất khác mục đích sử dụng hoặc bằng nhà ở.

Nếu không có đất, không có nhà ở để bồi thường thì thực hiện bồi thường bằng tiền, trừ trường hợp thu hồi đất ở, nhà ở. Trường hợp địa phương có quỹ đất, quỹ nhà ở nhưng người bị thu hồi đất không có nhu cầu nhận đất, nhận nhà thì được bồi thường bằng tiền. Quy định này mở rộng phương án lựa chọn hình thức bồi thường, tạo thêm cơ sở để địa phương chủ động bố trí quỹ đất, quỹ nhà ở phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu của người dân.

Ngoài ra, tài sản gắn liền với đất như: nhà ở, công trình xây dựng, cây trồng, vật nuôi bị thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất cũng được bồi thường theo quy định. UBND cấp tỉnh ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại, bảo đảm phù hợp tình hình thực tế địa phương và xem xét điều chỉnh khi có biến động...