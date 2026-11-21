Trước khi các đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí.

Đối với sửa đổi, bổ sung về Luật Thể dục thể thao, dự thảo Luật chuyển một số thẩm quyền quyết định từ Thủ tướng cho Bộ trưởng quản lý ngành, lĩnh vực; chuyển thẩm quyền quyết định tổ chức giải thi đấu vô địch, giải thi đấu vô địch trẻ từng môn thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam từ Thủ tướng cho Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Về Luật Du lịch, chuyển thẩm quyền công nhận điểm du lịch, thu hồi quyết định công nhận điểm du lịch từ UBND cấp tỉnh cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh; chuyển thẩm quyền từ Thủ tướng cho Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với việc công nhận khu du lịch quốc gia nằm trên địa bàn từ hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên; bỏ các quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục giải quyết hành chính tại luật và giao Chính phủ quy định chi tiết; sửa đổi điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Quốc hội.

Về Luật Báo chí, bổ sung các trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo chí từ cơ chế xin chấp thuận sang cơ chế thông báo với cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí.

Về Luật Thư viện, dự thảo Luật làm rõ chức năng, nhiệm vụ của thư viện cấp tỉnh và thư viện cấp xã; điều chỉnh thẩm quyền tiếp nhận thông báo về hoạt động thư viện theo hướng phân cấp từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho UBND cấp tỉnh và UBND cấp xã, đồng thời chuyển mạnh từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm.

Về Luật Điện ảnh, dự thảo Luật hoàn thiện quy định về hoạt động sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước; quy định về hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng theo hướng tăng cường trách nhiệm của chủ thể phổ biến phim, đồng thời làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp viễn thông và cơ quan quản lý nhà nước trong việc kiểm soát, ngăn chặn và xử lý phim vi phạm pháp luật; điều chỉnh thẩm quyền cấp phép tổ chức liên hoan phim, liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề, giải thưởng phim và cuộc thi phim có yếu tố nước ngoài theo hướng phân cấp từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho UBND cấp tỉnh.

Về Luật Quảng cáo, bãi bỏ quy định cơ quan báo nói, báo hình phải được cấp giấy phép riêng khi sản xuất kênh, chương trình chuyên quảng cáo; bãi bỏ các quy định nội dung liên quan đến quy hoạch quảng cáo ngoài trời tại Luật Quảng cáo.

Về Luật Di sản văn hóa, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; phân cấp thẩm quyền phê duyệt đề án, dự án bảo vệ và phát huy giá trị di sản tư liệu thuộc các danh mục của UNESCO cho Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan Trung ương và Chủ tịch UBND cấp tỉnh; đồng thời điều chỉnh một số thẩm quyền từ cấp huyện sang cấp xã để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; điều chỉnh phạm vi các trường hợp phải xin xác nhận trước khi lập dự án, giao cơ quan chuyên môn về văn hóa cấp tỉnh xác nhận đối với các cụm di tích quốc gia, cụm di tích quốc gia gắn với di tích cấp tỉnh.

Theo Cổng thông tin Quốc hội