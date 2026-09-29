Thông qua kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa

Toàn cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát 224 và đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát 224 dự buổi làm việc.

Dự buổi làm việc, về phía Đoàn kiểm tra, giám sát 224 có các đồng chí: Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Trưởng đoàn; Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Phó Trưởng đoàn; Đinh Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng đoàn; các đồng chí thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát.

Các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy dự buổi làm việc.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát 224, thông qua báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra, giám sát số 224 đã thông qua báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3. Theo đó, qua kiểm tra cho thấy Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác cán bộ đạt được những kết quả khá toàn diện.

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát 224 phát biểu tại buổi làm việc.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương; kịp thời cụ thể hóa bằng các quy định, quy chế, kế hoạch, hướng dẫn phù hợp với thực tiễn địa phương.

Công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ từng bước được đổi mới; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm, chủ động nắm tình hình và xử lý các vấn đề phát sinh. Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư được thực hiện nghiêm túc đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh kết quả đạt được, đoàn kiểm tra, giám sát 224 cũng chỉ ra một số hạn chế và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị; phân công rõ trách nhiệm, thời hạn khắc phục từng tồn tại, hạn chế. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện hệ thống tiêu chí đánh giá cán bộ theo hướng định lượng, gắn với kết quả, sản phẩm công việc; hoàn thiện cơ sở dữ liệu cán bộ, tăng cường ứng dụng công nghệ số và kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác quản lý, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ.

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến phân cấp, phân quyền, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là tại các địa bàn khó khăn, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Trên cơ sở nhìn nhận toàn diện về kết quả đạt được cùng những tồn tại hạn chế, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị trong quá trình kiểm tra; đồng thời ghi nhận những kết quả Thanh Hóa đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đồng chí đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của Thanh Hóa trong phát triển kinh tế. Đáng chú ý, tăng trưởng kinh tế quý III đạt 9,54%, cho thấy sự chủ động tích cực của tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời cho rằng, với tiềm năng, thế mạnh và quy mô dân số, diện tích lớn, Thanh Hóa có nhiều dư địa để phát triển, vì vậy cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao, tạo nền tảng nâng cao đời sống Nhân dân và thu hút các dự án đầu tư mới.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự buổi làm việc.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị tỉnh Thanh Hóa nghiêm túc tiếp thu, khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế được đoàn kiểm tra chỉ ra; việc khắc phục phải xác định rõ trách nhiệm và có kết quả cụ thể, không chờ đến khi có kết luận mới triển khai.

Cùng với đó, tỉnh cần tiếp tục giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sức mạnh thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ.

Đối với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài lưu ý Thanh Hóa cần đặc biệt quan tâm tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, nhất là về cơ sở vật chất, công nghệ thông tin, chuyển đổi số và phân cấp, ủy quyền. Với 166 xã, phường, trong đó có nhiều xã miền núi, biên giới còn khó khăn, tỉnh cần chú trọng công tác cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là ở địa bàn miền núi, biên giới.

Cùng với đó, đẩy mạnh số hóa hồ sơ cán bộ, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp và luân chuyển cán bộ; đồng thời quan tâm cơ chế thu hút, đào tạo và sử dụng nhân tài.

Đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát 224 tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao, Thanh Hóa sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng “hai con số” trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu kết thúc buổi làm việc.

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái trân trọng cảm ơn đồng chí Bùi Thị Minh Hoài và Đoàn kiểm tra, giám sát 224 đã dành thời gian làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, chỉ ra những kết quả đạt được, đồng thời thẳng thắn phân tích những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại Thanh Hóa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Đoàn kiểm tra, giám sát 224; đồng thời thống nhất với những nội dung đánh giá, kiến nghị được nêu tại buổi làm việc. Những tồn tại, hạn chế được chỉ ra sẽ được tỉnh xác định rõ trách nhiệm, đề ra giải pháp và tập trung khắc phục trong thời gian sớm nhất, với tinh thần không chờ đến khi có kết luận chính thức mới triển khai thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nhấn mạnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục rà soát, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm những nội dung được chỉ ra phải được khắc phục thực chất, có kết quả. Đồng thời, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong thời gian tới.