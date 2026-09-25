Thông qua kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phát biểu tại Hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn Kiểm tra, giám sát số 224 đã thông qua báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai kịp thời các chủ trương, quy định của Trung ương về công tác tổ chức, cán bộ; chủ động cụ thể hóa, phù hợp với việc hợp nhất 3 tỉnh, sắp xếp, vận hành hiệu quả 148 đơn vị hành chính cấp xã và chính quyền địa phương 2 cấp.

Đoàn kiểm tra đánh giá cao một số cách làm mới, hay, có hiệu quả bước đầu của tỉnh Phú Thọ, trọng tâm là: Cụ thể hóa yêu cầu rèn luyện cán bộ bằng chuẩn mực "ba không, ba có" (3 không gồm: không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; không xa dân; không trì trệ; 3 có gồm: có trách nhiệm; có năng lực thực thi mọi nhiệm vụ được giao; có uy tín) ngắn gọn, dễ nhớ, gắn với phẩm chất, thái độ phục vụ và năng lực thực thi; điều động cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh giữ chức danh chủ chốt cấp xã, vừa nâng cao chất lượng lãnh đạo cơ sở, vừa rèn luyện cán bộ; thành lập Tổ công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách để theo dõi, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho địa phương; triển khai Chiến dịch cao điểm 45 ngày đêm tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số trong toàn tỉnh...

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh/TTXVN

Trên cơ sở nhìn nhận toàn diện kết quả đạt được, trao đổi làm rõ những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ giải quyết, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của tỉnh Phú Thọ trong thời gian qua. Tỉnh Phú Thọ đã thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, nghiêm túc thực hiện, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, giữ vững an ninh - quốc phòng và duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nằm trong top 10 cả nước. Bộ máy từ tỉnh đến cơ sở vận hành trơn tru, việc sắp xếp các đơn vị trường học thực hiện đúng nguyên tắc, tạo sự đồng thuận cao. Đặc biệt, tỉnh đã thành lập 26 đoàn công tác do các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với Ban Thường vụ các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và một số tổ chức Đảng có liên quan nhằm tháo gỡ kịp thời các khó khăn từ cơ sở.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị tỉnh Phú Thọ tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; chủ động rà soát, luân chuyển và chú trọng nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ quy hoạch. Tỉnh Phú Thọ cần đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ cơ sở tại 148 xã, phường mới sắp xếp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, phát biểu tại Hội nghị.

Tỉnh cần quyết tâm đi đầu cả nước về chuyển đổi số trong công tác cán bộ và quản lý hồ sơ, tài liệu, bởi thực tế thời gian qua cho thấy Phú Thọ đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ này. Đồng thời, tỉnh cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để rút ngắn thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp; tích cực tháo gỡ khó khăn, quyết tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt mức 2 con số và duy trì vị thế top đầu cả nước.