Thông qua kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng

Công bố kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng, Đoàn kiểm tra đã đánh giá những kết quả nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ của địa phương.

Theo đó, mặc dù là tỉnh miền núi, biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 96,51%, trong thời gian ngắn, Cao Bằng đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn như: Sắp xếp 161 xã còn 56 xã; tăng số đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy từ 15 lên 60; giảm 548 thôn, tổ dân phố; tổ chức đại hội, bầu cử các cấp... nhưng hệ thống chính trị vẫn được duy trì ổn định, thông suốt; quốc phòng, an ninh được giữ vững; không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo về công tác cán bộ.

Tỉnh tổ chức 10.783 hội nghị, điểm cầu quán triệt văn bản về công tác cán bộ với 251.323 lượt cán bộ, đảng viên, tỷ lệ tham gia trên 98%; ban hành 80 văn bản cụ thể hóa. Chủ động ban hành hướng dẫn, kết luận, quy định, phân cấp triệt để cho cấp xã.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra chủ trì hội nghị.

Công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được triển khai cơ bản chặt chẽ, có tầm nhìn; xử lý dứt điểm các trường hợp sai phạm trong tuyển dụng; chủ động cử cán bộ đào tạo cao cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng về trí tuệ nhân tạo, tạo nguồn cán bộ người dân tộc thiểu số. Công tác đánh giá cán bộ từng bước chuyển từ định tính sang định lượng, gắn đánh giá hằng quý với sản phẩm, liên thông với xếp loại cả năm; khối chính quyền thực hiện đánh giá hằng tháng trên môi trường số. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã và đang nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế mà các đợt kiểm tra trước đó đã chỉ ra.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng. Mọi nghị quyết, chủ trương cuối cùng đều phải được tổ chức thực hiện thông qua đội ngũ cán bộ. Vì vậy, công tác cán bộ phải được thực hiện đúng nguyên tắc, đúng quy trình, thực chất, khách quan.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết yêu cầu, thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Siết lại nguyên tắc, hoàn thiện quy định, xây dựng, ban hành kế hoạch khắc phục những hạn chế được chỉ ra sau kiểm tra. Chủ động sửa đổi các quy định, bảo đảm thống nhất nguyên tắc tập thể cấp ủy quyết định công tác cán bộ từ tỉnh đến xã; các đảng ủy xã, phường ban hành quy định phân cấp sát thực tế.

Đánh giá cán bộ phải thật sự khách quan, thực hiện đúng yêu cầu đánh giá xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí và bằng sản phẩm cụ thể. Rà soát tổng thể, bố trí, kiện toàn đội ngũ cán bộ cấp xã; điều động, biệt phái cán bộ từ nơi dôi dư về vùng sâu, vùng xa, biên giới. Việc bố trí phải theo yêu cầu công việc, đồng thời bảo đảm điều kiện để cán bộ yên tâm công tác, bám cơ sở.

Quang cảnh hội nghị.

Cùng với đó, Cao Bằng cần tạo nguồn cán bộ “từ sớm, từ xa”, quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có năng lực về khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; gắn quy hoạch với đào tạo, giao việc khó, luân chuyển và đánh giá sau luân chuyển. Đổi mới đào tạo, bồi dưỡng theo khoảng trống năng lực, chú trọng kỹ năng số, quản trị dữ liệu, ngoại ngữ, tham mưu tổng hợp, xử lý tình huống và quản trị địa phương.

Nhấn mạnh Cao Bằng là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc và trực tiếp mở những lớp huấn luyện cán bộ đầu tiên, đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát huy những kết quả đã đạt được, nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, gần dân, hiểu dân, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững.