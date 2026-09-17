Thông qua kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Dự hội nghị có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Sau khi nghe báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát và các ý kiến trao đổi tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy Hà Nội đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ đạt được nhiều kết quả tích cực. Thành phố đã từng bước hoàn thiện quy định về phân cấp quản lý, tiêu chuẩn chức danh, đánh giá, quy hoạch, đào tạo và chính sách cán bộ; đã kiện toàn đội ngũ, bố trí cán bộ tại 126 xã, phường. Bộ máy cơ bản hoạt động liên tục, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, không để xảy ra gián đoạn lớn. Quá trình này là dịp để sàng lọc, đánh giá, lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Công tác cán bộ cũng đã hướng mạnh hơn về cơ sở; tăng cường việc điều động, luân chuyển, bố trí bí thư, chủ tịch cấp xã không là người địa phương; quan tâm bồi dưỡng cán bộ về quản trị địa bàn, kỹ năng số; đẩy mạnh số hóa trong công tác cán bộ, công tác quản trị, quản lý, đánh giá cán bộ… Kết quả đó góp phần quan trọng vào kết quả chung của thành phố trong thời gian vừa qua.

Các đồng chí lãnh đạo Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tham dự hội nghị. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chỉ rõ, bên cạnh kết quả đã đạt được, còn những hạn chế cần phải nghiêm túc khắc phục trong công tác cán bộ như: Một số quy định mới thực hiện chưa đồng bộ. Chất lượng cán bộ cơ sở chưa đồng đều. Nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ khoa học-công nghệ còn mỏng. Việc luân chuyển và đào tạo cán bộ chưa gắn với mục tiêu rèn luyện, khoảng trống quyền lực và phương án sử dụng…

Nhấn mạnh Thủ đô phải đi đầu trong xây dựng đội ngũ cán bộ, phải đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác cán bộ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tập trung rà soát, khắc phục ngay những bất cập của đội ngũ cán bộ, trước hết ở cấp cơ sở; đồng thời hoàn thiện vị trí việc làm, khung năng lực, cơ chế phân cấp trong công tác cán bộ. Thành ủy Hà Nội phải xác định đổi mới công tác đánh giá cán bộ là một khâu đột phá; tiến hành đánh giá cán bộ thường xuyên, bảo đảm cán bộ làm tốt phải được phát hiện, được đào tạo, bồi dưỡng để làm việc tốt hơn hoặc bố trí vị trí phù hợp hơn.

Thành phố chú trọng nâng cao chất lượng quy hoạch, đào tạo, tạo nguồn, luân chuyển cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn của Thủ đô; thực hiện thực chất cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài theo tinh thần Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới. Hoàn thiện cơ chế quản trị đội ngũ bằng dữ liệu; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và nâng cao chất lượng cơ quan tham mưu.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đưa kết luận của cả ba đợt kiểm tra vào một kế hoạch thống nhất để triển khai thực hiện. Mỗi nhiệm vụ phải rõ nội dung, rõ đầu mối chủ trì, phối hợp, rõ thời hạn, sản phẩm và trách nhiệm. Việc đã hoàn thành phải đánh giá được hiệu quả; việc chậm phải chỉ rõ nguyên nhân, người chịu trách nhiệm và thời hạn khắc phục; chỉ nhân rộng mô hình mới khi có dữ liệu được kiểm nghiệm và có sự đánh giá khách quan.

Ngay sau hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục phối hợp Đoàn kiểm tra, giám sát hoàn thiện báo cáo, đồng thời khẩn trương khắc phục hạn chế đã rõ, không chờ đến khi có kết luận chính thức. Đoàn kiểm tra, giám sát tiếp thu những ý kiến, đối chiếu hồ sơ, phân định trách nhiệm, thẩm quyền xử lý, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét đối với những kiến nghị, đề xuất hoặc vướng mắc của địa phương để kịp thời tháo gỡ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, công tác cán bộ phải bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng quy trình và tạo ra kết quả. Người dân, doanh nghiệp phải thấy được thủ tục nhanh hơn, trách nhiệm rõ hơn, phục vụ tốt hơn; cán bộ có năng lực, uy tín và sản phẩm tốt hơn được trọng dụng; cán bộ trì trệ, né tránh, không đáp ứng được yêu cầu phải được đào tạo, bố trí lại hoặc sàng lọc kịp thời.

Xây dựng được đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, có bản lĩnh, trí tuệ, có kỷ luật, liêm chính, năng lực hành động sẽ bảo đảm chính quyền vận hành thông suốt, hiệu quả, giúp cho Hà Nội giải quyết được những bài toán khó, vấn đề lớn, tạo chuyển biến trong xây dựng, phát triển thành phố xứng đáng với vị trí Thủ đô, nâng cao đời sống nhân dân, giữ gìn bản sắc nghìn năm văn hiến.