Thông qua kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 218 phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội; Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các Ủy ban, cơ quan của Quốc hội; các đồng chí Phó Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát và thành viên trong đoàn.

Sau khi nghe dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát và các ý kiến trao đổi tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc và phối hợp trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, các cơ quan tham mưu giúp việc, các tổ chức đảng trực thuộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, thời gian qua, dù khối lượng công việc rất lớn và đều đòi hỏi cao về tiến độ, chất lượng, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức cấp ủy, đội ngũ cán bộ; chủ động cụ thể hóa các quy định mới của Trung ương, từng bước phân định thẩm quyền, trách nhiệm trong quản lý cán bộ.

Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, điều động, luân chuyển cơ bản thực hiện theo quy định. Công tác đánh giá cán bộ có nhiều chuyển biến theo hướng gắn với các chức trách, nhiệm vụ, sản phẩm và chất lượng công việc. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chính sách cán bộ và kiểm soát quyền lực được quan tâm. Chuyển đổi số trong công tác quản lý cán bộ, quản lý đại biểu, công tác đại biểu và hoạt động của Quốc hội đã tạo nền tảng ban đầu để chuẩn hóa các quy trình kết nối thông tin. Việc thực hiện các kết luận hai đợt kiểm tra, giám sát trước cũng đã tạo ra chuyển biến trên một số mặt công tác trong lập pháp, giám sát và xử lý những kiến nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Bên cạnh kết quả đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, có một số hạn chế cần được nhìn nhận nghiêm túc. Từ kết quả kiểm tra, giám sát lần này, Đảng bộ Quốc hội cần đặt yêu cầu cao hơn trong công tác cán bộ vì xây dựng đội ngũ cán bộ của Quốc hội thực chất là xây dựng năng lực thể chế của đất nước.

Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát đội ngũ theo vị trí việc làm, nhiệm vụ, tính chất công việc; hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh, khung năng lực, xác định năng lực còn thiếu ở từng cơ quan, lĩnh vực. Chủ động tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ có năng lực nổi trội; mở rộng nguồn phù hợp từ các bộ, ngành, địa phương và các cơ sở nghiên cứu. Kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ phải gắn với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu đổi mới hoạt động của Quốc hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, phải xác định đổi mới đánh giá cán bộ là khâu đột phá. Đánh giá phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ, sản phẩm chất lượng và mức độ đóng góp; gắn kết quả của cá nhân với kết quả của cơ quan, đơn vị và đội ngũ thuộc thẩm quyền. Kết quả đánh giá phải được sử dụng trong công tác bố trí, đào tạo, đề bạt, sàng lọc và trong thực hiện chính sách đối với cán bộ. Khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị trong giao việc, đánh giá, sử dụng và bảo vệ cán bộ. Xây dựng hệ thống dữ liệu cán bộ thống nhất, chính xác, an toàn và có khả năng khai thác, chuẩn hóa, kết nối dữ liệu.

Phát huy vai trò của Đảng ủy Quốc hội trong lãnh đạo thể chế hóa các chủ trương của Đảng về công tác cán bộ. Việc thể chế hóa phải đúng chức năng, thẩm quyền của Quốc hội, bảo đảm đồng bộ với quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục rà soát chính sách tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, đãi ngộ và sàng lọc cán bộ, công chức, viên chức; có cơ chế thu hút nhân tài gắn với vị trí, nhiệm vụ, môi trường làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị thông qua kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị ngay sau hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội tập trung khắc phục những hạn chế đã rõ, không chờ kết luận chính thức. Đoàn kiểm tra, giám sát tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội hoàn thiện báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát; rà soát hồ sơ, làm rõ trách nhiệm, thẩm quyền xử lý và báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, kết quả cuộc kiểm tra, giám sát phải thể hiện bằng những chuyển biến trong công tác cán bộ và chất lượng hoạt động của Quốc hội.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ ý kiến phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 218 của Bộ Chính trị.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội luôn xác định công tác cán bộ là công việc hệ trọng, có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội, là khâu then chốt của then chốt trong công tác xây dựng Đảng, sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đảng trực thuộc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kết luận kiểm tra đợt 3 của Bộ Chính trị, sớm khắc phục những hạn chế mà Đoàn kiểm tra, giám sát đã chỉ ra.