Thông qua kết quả giám sát tại Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an

Ngày 10/11, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 03 chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả giám sát “Việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VIII về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân” đối với Đảng ủy Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu Đảng ủy Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an dự hội nghị.

Đảng ủy Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện của Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, các bộ, ban, ngành liên quan. Đảng ủy, Ban Thường vụ đơn vị luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đoàn kết, thống nhất từ tư duy nhận thức đến hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng được nâng cao; việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng được thực hiện nghiêm túc, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị…

Trong mốc thời gian giám sát (từ tháng 10/2025 đến tháng 7/2026), Đảng ủy Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an chỉ đạo, tổ chức các hội nghị trực tiếp về báo cáo chuyên đề nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng với sự tham gia hàng trăm đại biểu, đảng viên các đơn vị trong Cụm thi đua số 6; 100% CBCS, công nhân viên đơn vị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng; Nghị quyết hội nghị lần thứ 2, 3 Ban chấp hành TW Đảng khóa XIV…

Trung tướng Vũ Thanh Chương, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an phát biểu tại hội nghị.

Thiếu tướng Phạm Khải, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Tổng Biên tập Tạp chí CAND phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an tham mưu giúp Đảng ủy Công an TW, Bộ Công an làm rõ những khó khăn, vướng mắc, “điểm nghẽn, nút thắt” về cơ chế quản lý, điều hành, lãnh đạo chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, chất lượng công tác tham mưu…

Đảng ủy Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an chú trọng tuyên truyền những nội dung mới, những vấn đề cán bộ, đảng viên quan tâm; đồng thời gắn tuyên truyền nghị quyết với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, cải cách hành chính, chuyển đổi số, XDLL Công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại…

Tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất thông qua dự thảo Báo cáo kết quả giám sát. Dự thảo báo cáo ghi nhận những kết quả nổi bật đạt được; chỉ ra tồn tại và kiến nghị những vấn đề trọng tâm...

Thay mặt Đoàn kiểm tra, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị: Đảng bộ Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an chủ động xây dựng kế hoạch để khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra theo các yêu cầu 6 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả sản phẩm. Đặc biệt phải nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, nhất là công tác chuyên môn; tập trung rà soát, khẩn trương hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác đã đề ra…

Bên cạnh đó, Đảng bộ Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an cần tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các đơn vị để cải cách hành chính, cải cách nề nếp làm việc, tác phong công tác.