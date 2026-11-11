Thông qua kết quả giám sát tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Ngày 10/11, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra, giám sát số 06 của Đảng ủy Công an Trung ương do Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Đảng ủy Cục Cảnh sát PCCC và CNCH trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII về bảo đảm an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường, Uỷ viên Đảng uỷ Công an Trung ương, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Phó Trưởng đoàn; Đại tá Đỗ Trung Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Phó Trưởng đoàn; cùng các thành viên trong đoàn.

Về phía Đảng ủy Cục Cảnh sát PCCC và CNCH có Thiếu tướng Dương Đức Hải, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Cảnh sát PCCC và CNCH.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn Kiểm tra, giám sát số 06 đã trình bày dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Đảng ủy Cục Cảnh sát PCCC và CNCH trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII về bảo đảm an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND.

Trên tinh thần nghiêm túc, dân chủ, khách quan và trách nhiệm, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và các nội dung cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện. Qua đó, bảo đảm dự thảo báo cáo phản ánh toàn diện, khách quan kết quả giám sát, đồng thời chỉ rõ những vấn đề cần quan tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm ghi nhận, biểu dương tinh thần nghiêm túc, chủ động, trách nhiệm của Đảng ủy Cục Cảnh sát PCCC và CNCH trong phối hợp với Đoàn Kiểm tra, giám sát, triển khai đầy đủ các nội dung theo kế hoạch, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình và quy định của Điều lệ Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng.

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị Đảng ủy Cục Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị; tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện dự thảo báo cáo, bảo đảm đánh giá đúng thực chất những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đồng thời, xác định rõ trách nhiệm, đề ra giải pháp khắc phục cụ thể.

Qua đó, phát huy những ưu điểm, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và chất lượng công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII.

Thay mặt Đảng ủy Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Thiếu tướng Dương Đức Hải nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng đoàn và những ý kiến đóng góp tại hội nghị.

Đồng chí Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH khẳng định, Đảng ủy Cục Cảnh sát PCCC và CNCH sẽ chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện dự thảo báo cáo theo đúng yêu cầu, bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra. Đồng thời, xác định đây là dịp quan trọng để Đảng ủy nhìn nhận, đánh giá toàn diện hơn những kết quả, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; từ đó đề ra các giải pháp khắc phục, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.