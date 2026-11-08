Cụ thể, tại Nghị quyết số 351/NQ-CP, Chính phủ quyết nghị thông qua hồ sơ Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ theo đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 12463/TTr-BNV ngày 31/10/2026.

Xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ. Ảnh xã Lương Sơn

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các Thành viên Chính phủ để hoàn thiện Tờ trình, Đề án, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ và điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ theo quy định.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình, Đề án, Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý hồ sơ Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ theo ý kiến của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Đại biểu Quốc hội.

Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung hồ sơ Đề án, các dự thảo Nghị quyết và các vấn đề đề xuất, báo cáo; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu gửi Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, bảo đảm chất lượng, thời hạn theo quy định; chủ động báo cáo, giải trình với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (06/11/2026).

Trước đó, vào ngày 28/10/2026, tại Kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết số 60/NQ-HĐND về việc cho ý kiến đối với Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Theo Điều 1 Nghị quyết số 60/NQ-HĐND, HĐND thành phố Hà Nội tán thành phương án điều chỉnh 4.006,38 ha diện tích tự nhiên từ tỉnh Phú Thọ về thành phố Hà Nội, gồm 2.529,38 ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477 ha vùng đệm. Phạm vi điều chỉnh liên quan đến xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn của tỉnh Phú Thọ. Diện tích tự nhiên dự kiến điều chỉnh sẽ được bổ sung vào địa giới hành chính của hai xã Ba Vì và Yên Xuân thuộc thành phố Hà Nội.

Cụ thể, xã Ba Vì dự kiến được bổ sung 1.338,00 ha diện tích tự nhiên thuộc xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ, với 1.057 người trong phạm vi điều chỉnh. Xã Yên Xuân dự kiến được bổ sung 2.668,38 ha diện tích tự nhiên, gồm 833,15 ha thuộc xã Thịnh Minh, 742,32 ha thuộc xã Lương Sơn và 1.092,91 ha thuộc phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ. Phần diện tích dự kiến bổ sung vào xã Yên Xuân không có dân cư.

Theo phương án được HĐND Thành phố tán thành, nếu được cấp có thẩm quyền quyết định, diện tích tự nhiên của thành phố Hà Nội sau điều chỉnh dự kiến đạt khoảng 3.399,90 km²; xã Ba Vì khoảng 94,66 km² và xã Yên Xuân khoảng 97,14 km². Phạm vi, đường địa giới hành chính, số liệu diện tích và bản đồ chi tiết sẽ tiếp tục được các cơ quan liên quan rà soát, thống nhất trong quá trình hoàn thiện hồ sơ Đề án theo quy định.