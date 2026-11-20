Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Với 475/477 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết, thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Trước đó, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo luật, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở giáo dục, việc bổ sung quy định miễn thuế đối với cơ sở giáo dục công lập, cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận nhằm thể chế hóa đầy đủ chủ trương định hướng tại Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận do cơ quan có thẩm quyền xác nhận tại quyết định thành lập hoặc quyết định chuyển đổi theo quy định của pháp luật về giáo dục. Trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội và kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ sẽ quy định tại Nghị định chỉ miễn thuế đối với thu nhập gắn trực tiếp với hoạt động giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và dịch vụ hỗ trợ giáo dục.

Về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu rõ đây là giải pháp cần thiết nhằm góp phần thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục, y tế theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị. Chính sách đã được Chính phủ xem xét kỹ, được quy định ngay trong luật về thuế, có mục tiêu cụ thể, đối tượng hẹp, không trái với định hướng tại Kết luận số 18 -KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Bộ trưởng cho biết, các nội dung sửa đổi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân tại Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được đưa vào luật này, gồm: nâng ngưỡng doanh thu được lựa chọn phương án tính thuế lên 10 tỷ đồng (từ mức 3 tỷ đồng hiện nay) kèm theo giao Chính phủ điều chỉnh mức doanh thu theo tình hình kinh tế - xã hội từng thời kỳ; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 3 năm kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; đưa vào chi phí được trừ các khoản chi cho đào tạo, đào tạo lại nhân lực, tư vấn kỹ thuật, hoàn thiện sản phẩm, hỗ trợ chuyển giao công nghệ của doanh nghiệp đầu chuỗi, doanh nghiệp lớn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị; giảm thuế thu nhập doanh nghiệp bằng số chi thêm cho lao động là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số đối với doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động thuộc các nhóm này; bãi bỏ khoản 4 và khoản 5 Điều 10 Nghị quyết số 198/2025 của Quốc hội khóa XV.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo luật đã bổ sung nội dung giao Chính phủ quy định thời gian áp dụng, ổn định phương pháp tính thuế để doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh lựa chọn phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh. Chính phủ cũng sẽ quy định tại Nghị định không áp dụng miễn thuế 3 năm đối với doanh nghiệp thành lập do sáp nhập, hợp nhất, chia tách, chuyển đổi và doanh nghiệp thành lập mới sau khi giải thể doanh nghiệp khác có cùng chủ sở hữu hoặc thành viên, cổ đông chi phối. Điều này nhằm phòng ngừa việc lợi dụng để hưởng hoặc kéo dài thời gian miễn thuế.

Về Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, luật bổ sung quy định miễn thuế đối với đất sử dụng vào mục đích giáo dục và đào tạo của cơ sở giáo dục nhằm tạo đột phá về cơ chế, chính sách phát triển giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 71-NQ/TW. Nội dung này đã được Đảng ủy Chính phủ báo cáo Đảng ủy Quốc hội. Chính phủ sẽ quy định tại Nghị định diện tích đất được miễn là diện tích đất được Nhà nước giao, cho thuê, nhận chuyển nhượng hợp pháp sử dụng vào mục đích giáo dục và đào tạo, không bao gồm diện tích sử dụng vào các mục đích kinh doanh, thương mại, dịch vụ.

Trường hợp sử dụng không đúng mục đích sẽ bị thu hồi số thuế được miễn, tính tiền chậm nộp, xử phạt vi phạm hành chính và thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Luật cũng miễn thuế đối với đất ở trong hạn mức của hộ gia đình, cá nhân là người dân tộc thiểu số tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của Chính phủ.

Đối với đất bỏ hoang, luật bổ sung quy định thu thuế với mức thuế suất 0,2%; đồng thời quy định rõ diện tích đất tính thuế là diện tích đất thực tế sử dụng hoặc bỏ hoang để có cơ sở tính thuế. Trường hợp có quyền sử dụng nhiều thửa đất ở thì diện tích đất tính thuế là tổng diện tích các thửa đất; với đất được giao, cho thuê để xây dựng khu công nghiệp, diện tích tính thuế không bao gồm đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung. Đất sử dụng không đúng mục đích áp dụng mức thuế suất 0,15%. Về giá đất tính thuế, luật điều chỉnh thời gian ổn định giá đất từ 5 năm xuống 3 năm để đồng bộ với pháp luật về đất đai sửa đổi đang trình Quốc hội.

Về Luật Thuế thu nhập cá nhân, luật bổ sung quy định miễn thuế đối với thu nhập của cá nhân cư trú từ kinh doanh cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật; cá nhân kinh doanh có doanh thu năm đến 10 tỷ đồng được lựa chọn nộp thuế theo phương pháp tính trên thu nhập hoặc nộp thuế theo thuế suất nhân với doanh thu tính thuế.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân gồm 4 điều; có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027, trừ một số quy định: việc nâng ngưỡng doanh thu từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng để tính thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2027; quy định về đất bỏ hoang áp dụng mức thuế suất 0,2% có hiệu lực từ ngày 1/7/2027; quy định về giá đất tính thuế có hiệu lực từ ngày 1/1/2028 để đồng bộ với Luật Đất đai (sửa đổi).

Thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư

Trước đó, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo tóm tắt, giải trình, tiếp thu ý kiến, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra và ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc đề nghị không giao Chính phủ quy định “nới lỏng” các điều kiện đã được quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật theo nguyên tắc cơ quan nào ban hành điều kiện thì cơ quan đó quyết định việc “nới lỏng”.

Theo Bộ trưởng, trong thực tiễn, việc “nới lỏng” điều kiện tiếp cận thị trường có thể phát sinh từ yêu cầu thu hút một dự án hoặc một lĩnh vực cụ thể tại một thời điểm nhất định, trong bối cảnh cạnh tranh quyết liệt giữa các quốc gia về thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao. Nếu thực hiện theo trình tự thủ tục thông thường có thể kéo dài thời gian, làm mất đi cơ hội thu hút đầu tư và không đáp ứng yêu cầu tại Nghị quyết 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc có cơ chế phản ứng nhanh, linh hoạt nhằm tháo gỡ những vướng mắc cấp bách phát sinh trong thực tiễn.

Về gói chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, dự thảo luật đã được chỉnh lý theo hướng Chính phủ quyết định gói chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vượt trội thuộc thẩm quyền. Trường hợp gói chính sách có nội dung khác với quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì Chính phủ trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự thủ tục rút gọn để kịp thời đáp ứng yêu cầu đàm phán, thu hút dự án đầu tư chiến lược, đồng thời bảo đảm nguyên tắc về thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ.

Gói chính sách dự kiến chỉ áp dụng đối với dự án đầu tư đặc biệt quan trọng, có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, được hình thành trong quá trình đàm phán với nhà đầu tư chiến lược và yêu cầu phải có quy định nhanh trong thời gian ngắn, phù hợp với trường hợp cấp bách theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 50 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Về thủ tục đầu tư đặc biệt, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã chỉnh lý quy định tại điểm a, khoản 1a, khoản 4 Điều 28 để bảo đảm việc giao đất, cho thuê đất được quy định thống nhất tại pháp luật về đất đai, tránh tạo cách hiểu mở rộng phạm vi giao đất, cho thuê đất, không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Về chính sách khấu hao nhanh đối với dự án xanh, Chính phủ đã chỉnh lý quy định tại khoản 2 Điều 17b để làm rõ điều kiện, thẩm quyền và cơ chế áp dụng.

Dự thảo luật cũng giao Chính phủ quy định đối tượng và điều kiện áp dụng chính sách này, bảo đảm rõ đối tượng, điều kiện hưởng hỗ trợ, hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, tránh dàn trải, không đúng quy định và không đúng đối tượng.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư gồm 3 điều; có hiệu lực thi hành từ ngày 31/3/2027, trừ quy định tại các điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 2 của Luật.