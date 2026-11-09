Thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2027

Sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027 với tổng số chi ngân sách nhà nước cho năm sau là hơn 4 triệu tỷ đồng.

Nghị quyết quy định về tổng thu, tổng chi, bội chi ngân sách nhà nước năm 2027, phân chia nguồn thu giữa ngân sách trung ương và địa phương, điều hành ngân sách năm 2026 và thực hiện chính sách tiền lương, chính sách xã hội. Theo đó, tổng số chi ngân sách Nhà nước được quyết nghị là hơn 4 triệu tỷ đồng.

Nguồn: VTV.vn