Thông qua dự thảo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 218 phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.

Tham dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các Ủy ban, cơ quan của Quốc hội và thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội đã chỉ đạo chuẩn bị nghiêm túc, phối hợp trách nhiệm và cung cấp các nội dung theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra, giám sát.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 218 phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh nội dung kiểm tra, giám sát đợt 3 về công tác cán bộ, nhân tố trực tiếp quyết định đến chất lượng, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng. Nhìn chung, Đảng ủy Quốc hội, Đảng bộ Quốc hội đã có bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả; hoàn thành khối lượng công việc rất lớn; đội ngũ cán bộ trưởng thành, trách nhiệm, hoàn thành tốt khối lượng công việc với chất lượng cao. Thống kê hiệu quả, kết quả công tác đã phản ánh rõ nỗ lực của bộ máy và đội ngũ cán bộ của Quốc hội.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.

Từ kết quả kiểm tra, giám sát, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát đội ngũ theo vị trí việc làm, nhiệm vụ, tính chất công việc, hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh, khung năng lực, xác định năng lực còn thiếu ở từng cơ quan, lĩnh vực. Bố trí cán bộ phải xuất phát từ những yêu cầu công việc, không vì thuận tiện trong việc sắp xếp, giải quyết chính sách. Chủ động tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, người dân tộc thiểu số, cán bộ có năng lực nổi trội; mở rộng nguồn từ các bộ, ngành, địa phương, cơ sở nghiên cứu. Quy hoạch phải động và mở, không khép kín trong từng đơn vị. Nghiên cứu xây dựng chiến lược, kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu đổi mới hoạt động của Quốc hội.

Xác định đổi mới đánh giá cán bộ là khâu đột phá; đánh giá phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ, sản phẩm, chất lượng và mức độ đóng góp. Đối với cán bộ nghiên cứu, xây dựng pháp luật, phải xem xét chất lượng lập luận, cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn, khả năng dự báo tác động và tính khả thi.

Lãnh đạo Quốc hội dự hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.

Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, phải gắn kết quả cá nhân với kết quả của cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền. Không tuyệt đối hóa chỉ tiêu định lượng; cấp ủy, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về đánh giá. Kết quả đánh giá phải được sử dụng trong bố trí, đào tạo, đề bạt, sàng lọc và thực hiện chính sách cán bộ.

Gắn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển với sử dụng cán bộ. Quy hoạch phải tạo nguồn cho nhiệm vụ cụ thể. Đào tạo phải bù đúng khoảng trống về năng lực. Luân chuyển phải có mục tiêu, nhiệm vụ, sản phẩm rõ; sau luân chuyển phải đánh giá và có phương án sử dụng phù hợp, không luân chuyển chỉ để hoàn thiện hồ sơ, không đào tạo dàn trải.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 218 phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.

Cán bộ tham mưu xây dựng pháp luật, hoạch định chính sách phải tiếp cận nhiều hơn với thực tiễn quản lý ở địa phương, sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Tăng cường năng lực phân tích chính sách, đánh giá tác động kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo, quản trị dữ liệu và hội nhập quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, hoàn thiện phân cấp, phân phối và kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ. Mỗi quy trình phải rõ thẩm quyền, trách nhiệm, cơ quan chủ trì và phối hợp; không chồng chéo, không phát sinh tầng nấc, không để khoảng trống trách nhiệm. Kết hợp kiểm soát từ đầu, giám sát thường xuyên với hậu kiểm sau quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển. Người đề xuất, thẩm định, quyết định phải chịu trách nhiệm tương ứng về chất lượng tham mưu và kết quả sử dụng…

Xây dựng hệ thống dữ liệu cán bộ thống nhất, chính xác, an toàn, có khả năng khai thác. Chuẩn hóa, kết nối dữ liệu về hồ sơ, vị trí việc làm, quy hoạch, đánh giá, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, kiểm tra, giám sát. Sử dụng dữ liệu để phân tích cơ cấu, nhận diện khoảng trống năng lực, dự báo nhu cầu và theo dõi cán bộ. Có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ tổng hợp, đối chiếu, cảnh báo, nhưng không giao cho công nghệ quyền nhận xét, quyết định về cán bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 218 phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.

Phát huy vai trò của Đảng, Quốc hội trong lãnh đạo, thể chế hóa các chủ trương của Đảng về công tác cán bộ và hoàn thành các kết luận kiểm tra, giám sát. Việc thể chế hóa phải đúng chức năng, thẩm quyền của Quốc hội, đảm bảo đồng bộ với quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục rà soát chính sách tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, đãi ngộ và sàng lọc cán bộ, công chức, viên chức; có cơ chế để thu hút nhân tài gắn với vị trí, nhiệm vụ của sản phẩm và môi trường làm việc, tránh hình thức hoặc ưu đãi mà không sử dụng được năng lực.

Về trách nhiệm và tiến độ kiểm tra việc thực hiện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đoàn kiểm tra tiếp thu ý kiến phát biểu bổ sung hoàn thiện báo cáo. Kết quả cuộc kiểm tra phải thể hiện bằng những chuyển biến trong công tác cán bộ và chất lượng hoạt động của Quốc hội. Mỗi vị trí phải bố trí đúng người, mỗi cán bộ phải được giao rõ việc, được đánh giá công bằng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội sẽ phát huy kết quả, nghiêm túc khắc phục hạn chế để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng, góp phần hoàn thiện thể chế, mở đường cho đất nước phát triển nhanh, bền vững, phục vụ nhân dân tốt hơn và đóng góp vào sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ ý kiến phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 218 của Bộ Chính trị.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội luôn xác định công tác cán bộ là công việc hệ trọng, có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng và hiệu quả hoạt động, là khâu then chốt của then chốt trong công tác xây dựng Đảng; tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo tổ chức đảng trực thuộc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kết luận kiểm tra đợt 3 của Bộ Chính trị, sớm khắc phục những hạn chế mà Đoàn Kiểm tra, giám sát đã chỉ ra./.