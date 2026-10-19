Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2025.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Khánh Hòa, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước Chuyên ngành Ib (Kiểm toán Nhà nước) và lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị liên quan.

Đại diện Kiểm toán Nhà nước trình bày dự thảo báo cáo tại hội nghị.

Theo dự thảo báo cáo kiểm toán cho thấy, công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công tại Tỉnh ủy Sơn La được thực hiện theo các quy định của Đảng, Nhà nước. Việc lập, phân bổ, giao và chấp hành dự toán ngân sách được triển khai gắn với nhiệm vụ chính trị, tổ chức bộ máy và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Các nội dung chi phù hợp với quy định hiện hành.

Các đại biểu dự hội nghị.

Việc triển khai các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ được thực hiện theo các quy định của Chính phủ và hướng dẫn có liên quan. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện được quan tâm, gắn với việc xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo tại hội nghị.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La báo cáo tại hội nghị.

Dự thảo báo cáo kiểm toán đã đánh giá khách quan những kết quả đạt được và chỉ ra một số hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lò Minh Hùng đánh giá kết quả kiểm toán đã giúp địa phương nhận diện rõ những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra một số tồn tại trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. Đồng chí mong muốn Kiểm toán Nhà nước và Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành Ib tiếp tục quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn nghiệp vụ, đồng hành cùng tỉnh Sơn La nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Trần Khánh Hòa, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước Chuyên ngành Ib (Kiểm toán Nhà nước) phát biểu tại hội nghị.

Đại diện Đoàn Kiểm toán Nhà nước, đồng chí Trần Khánh Hòa đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục một số hạn chế góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công tại địa phương.