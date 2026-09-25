Thông qua dự thảo báo cáo kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2025

Toàn cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị, về phía Kiểm toán Nhà nước có đồng chí Trần Khánh Hòa, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành IB; đồng chí Hoàng Văn Sỹ, Phó Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành IB, Trưởng đoàn kiểm toán.

Về phía Thành ủy Huế có đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; cùng lãnh đạo các đơn vị được kiểm toán.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành IB trình bày dự thảo kết quả kiểm toán. Theo đánh giá, trong năm 2025, Thành ủy Huế cùng các đơn vị trực thuộc đã thực hiện việc lập, phân bổ dự toán và quyết toán vốn ngân sách Nhà nước theo quy định; là một trong địa phương chỉn chu trong công tác kiểm toán.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm toán cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác thực hiện quản lý ngân sách Nhà nước cũng như là quyết toán, lập dự toán, quyết toán vốn ngân sách Nhà nước và kiến nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các biện pháp khắc phục, chấn chỉnh theo quy định.

Trên cơ sở dự thảo báo cáo kiểm toán, lãnh đạo các đơn vị được kiểm toán đã trao đổi, thảo luận, giải trình, bổ sung thông tin đối với một số nội dung, số liệu được nêu trong dự thảo.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đánh giá các nội dung kiểm toán đã giúp địa phương nhận diện rõ những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Đồng chí Phạm Đức Tiến đề nghị các đơn vị được kiểm toán, trên tinh thần cầu thị, trách nhiệm nghiêm túc tiếp thu, đầy đủ các ý kiến của Đoàn kiểm toán, chủ động triển khai các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu. Bên cạnh đó, đồng chí cũng mong muốn Kiểm toán Nhà nước và Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành IB tiếp tục chia sẻ, hướng dẫn, quan tâm đồng hành cùng Thành ủy Huế trong quá trình quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công.

Đồng chí Trần Khánh Hòa phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Khánh Hòa, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành IB ghi nhận sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy Huế đối với việc triển khai kiểm toán về quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2025.

Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị kiểm toán tập trung thực hiện những nội dung mà Đoàn kiểm toán đã chỉ ra, chấn chỉnh, khắc phục sau kiểm toán, góp phần nâng cao hiệu quả việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công trên địa bàn.

Đối với các ý kiến tham gia, đồng chí yêu cầu Đoàn kiểm toán tiếp tục rà soát, nghiên cứu đầy đủ để hoàn thiện báo cáo kiểm toán theo đúng yêu cầu, bảo đảm kết quả kiểm toán khách quan, chính xác, chặt chẽ và phù hợp với thực tế địa phương.