Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TÂM THỜI)

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát, chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong điều kiện hợp nhất 2 tỉnh Lào Cai và Yên Bái cũ thành tỉnh Lào Cai mới, kết thúc hoạt động của cấp huyện và vận hành hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp với khối lượng công việc rất lớn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ; kịp thời ban hành, rà soát, thay thế nhiều quy định, cơ bản không để khoảng trống về thẩm quyền quản lý, góp phần bảo đảm hệ thống chính trị hoạt động liên tục, ổn định.

Việc sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ được triển khai đồng bộ với tổ chức bộ máy; chuyển giao thẩm quyền quản lý từ cấp huyện về cấp xã; bố trí 2.331 cán bộ, công chức cấp huyện cũ về cấp xã; kiện toàn cơ bản các chức danh chủ chốt. Chủ trương bố trí cán bộ không là người địa phương đạt kết quả rõ ở các chức danh Bí thư cấp ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy phát biểu. (Ảnh: TÂM THỜI)

Công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử và thẩm định nhân sự được quan tâm; sự phối hợp giữa các cơ quan tổ chức, kiểm tra, nội chính, công an, thanh tra từng bước chặt chẽ hơn; bước đầu gắn quy hoạch với yêu cầu cơ cấu, tiêu chuẩn chức danh và nhiệm vụ của mô hình tổ chức mới.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện chế độ chính sách, kiểm tra, giám sát được chú trọng. Chuyển đổi số trong công tác tổ chức xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ về chủ trương, nền tảng và nhiệm vụ; cơ sở dữ liệu đảng viên, hồ sơ cán bộ, sổ tay đảng viên điện tử và hệ thống theo dõi nhiệm vụ được đưa vào sử dụng tạo tiền đề đổi mới phương thức quản lý cán bộ.

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: TÂM THỜI)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghiêm túc tiếp thu, tổ chức kiểm điểm, ban hành kế hoạch và phân công thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026.

Đợt 1 đã khắc phục 3/3 nội dung, đồng thời tiếp tục duy trì nhiệm vụ nâng cao chất lượng quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện nghị quyết; đợt 2 đã hoàn thành 4/8 nhóm nội dung, 4/8 nhóm nội dung còn lại đang được tiếp tục được thực hiện.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đánh giá, qua theo dõi, Trung ương, Chính phủ nhận thấy tỉnh Lào Cai đã mạnh dạn triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đặc biệt là về mục tiêu, giải pháp tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách; thực hiện công tác cán bộ và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Năm 2027 sẽ còn những yếu tố khó lường bởi tác động của nền kinh tế thế giới, do đó Lào Cai cần chủ động kịch bản tốt nhất về phát triển kinh tế-xã hội. Tiếp tục quan tâm thực hiện, chăm lo đội ngũ cán bộ và chính sách cán bộ; đẩy mạnh công tác đánh giá cán bộ gắn với đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ, bảo đảm hệ thống chính trị hoạt động liên tục, ổn định. (Ảnh: TÂM THỜI)

Tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về công tác cán bộ, lấy công tác quy hoạch làm hàng đầu, coi đó là tiền đề, nền tảng cho các chỉ tiêu phát triển bền vững. Tập trung thúc đẩy tư duy mới, lề lối làm việc khoa học gắn với đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ trong công tác cán bộ, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị; sớm hoàn thiện việc đánh giá năng lực bằng công cụ KPI, lấy các chỉ tiêu định lượng, sản phẩm công việc cụ thể để đánh giá khách quan và chính xác.

Trong tình hình mới, Lào Cai cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tạo chuyển động mạnh mẽ, đột phá trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị đã đề ra theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.