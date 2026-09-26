Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 233 chủ trì hội nghị - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 233 chủ trì hội nghị.

Tham dự có các Phó Trưởng đoàn, thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát; đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh cùng các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Phát biểu mở đầu hội nghị, đồng chí Phạm Gia Túc đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn, tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo. Qua đó, Đoàn kiểm tra, giám sát có thêm cơ sở đánh giá đúng kết quả, làm rõ những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện và thống nhất nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, bảo đảm kết quả kiểm tra, giám sát khách quan, thực chất, sát tình hình địa phương.

Đánh giá cao những kết quả Hà Tĩnh đạt được thời gian qua, đồng chí Phạm Gia Túc nhấn mạnh đoàn kết, thống nhất là nền tảng quan trọng để tỉnh ổn định và phát triển. Trong đó, công tác cán bộ - "then chốt của then chốt" - có vai trò đặc biệt quan trọng. Con người vẫn là yếu tố quyết định trong quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Mạnh Cường trình bày dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Tiếp tục hoàn thiện công tác cán bộ

Tại hội nghị, đại diện Đoàn kiểm tra, giám sát trình bày dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Nội dung tập trung vào công tác cán bộ; việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2 năm 2026; việc quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị từ năm 2025 đến nay.

Theo dự thảo báo cáo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã nghiêm túc quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, quy định của Trung ương về công tác cán bộ. Tỉnh từng bước hoàn thiện các quy định về phân cấp quản lý, tiêu chuẩn chức danh, quy hoạch, đào tạo, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm và đánh giá cán bộ, phù hợp với yêu cầu tổ chức bộ máy và thực tiễn địa phương. Công tác chuyển đổi số, chuẩn hóa dữ liệu phục vụ công tác xây dựng Đảng và quản lý cán bộ cũng được quan tâm triển khai.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh phát biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Đối với các kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ và tổ chức triển khai các giải pháp thực hiện. Việc quán triệt, triển khai các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị từ năm 2025 đến nay được gắn với xây dựng chương trình, kế hoạch hành động và trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh giải trình, làm rõ thêm một số nội dung, trong đó có những vấn đề phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và cập nhật các quy định mới. Tỉnh đã và đang rà soát, hoàn thiện các quy định, hướng dẫn liên quan đến phân cấp, quản lý, bố trí, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, bảo đảm phù hợp với quy định của Trung ương và yêu cầu thực tiễn.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định phát biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khẳng định Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của Đoàn. Những kết quả, hạn chế được chỉ ra cùng các yêu cầu, kiến nghị là cơ sở để tỉnh tiếp tục rà soát, chấn chỉnh, hoàn thiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả tổ chức thực hiện. Tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm cụ thể để triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Đánh giá cán bộ gắn với sản phẩm, kết quả công việc

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 233 đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, cầu thị và sự phối hợp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cùng các cơ quan, đơn vị trong quá trình kiểm tra, giám sát. Các ý kiến trao đổi, giải trình tại hội nghị sẽ được Đoàn nghiên cứu, tiếp thu để tiếp tục hoàn thiện dự thảo báo cáo, bảo đảm đánh giá khách quan, chính xác, sát thực tế.

Khái quát kết quả kiểm tra, đồng chí Phạm Gia Túc ghi nhận Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã kịp thời quán triệt, cụ thể hóa các quy định mới của Trung ương về công tác cán bộ. Tỉnh từng bước hoàn thiện hệ thống quy định về phân cấp quản lý, tiêu chuẩn chức danh, đánh giá, quy hoạch, bố trí và sử dụng cán bộ, gắn thẩm quyền với trách nhiệm. Công tác sắp xếp, đào tạo đội ngũ cán bộ trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện chính sách cán bộ và chuẩn hóa dữ liệu đạt những kết quả tích cực.

Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tiếp tục nghiêm túc, cầu thị rà soát những hạn chế, thiếu sót. Tỉnh cần cập nhật kịp thời các quy định mới của Trung ương, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Các chương trình, kế hoạch hành động cần thường xuyên được rà soát, bổ sung phù hợp với các nghị quyết, kết luận mới của Trung ương và điều kiện thực tiễn của địa phương.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Hà Tĩnh quan tâm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, bố trí cán bộ có chuyên môn phù hợp với những lĩnh vực còn thiếu - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Đặc biệt, đồng chí Phạm Gia Túc đề nghị tiếp tục đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng cụ thể, thực chất, gắn với sản phẩm và kết quả công việc. Tỉnh cần nghiên cứu xây dựng các tiêu chí, KPI phù hợp với từng vị trí, nhiệm vụ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, bố trí và sử dụng cán bộ.

Cùng với đó, Hà Tĩnh cần quan tâm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, bố trí cán bộ có chuyên môn phù hợp với những lĩnh vực còn thiếu. Đồng chí Phạm Gia Túc lưu ý việc thu hút đội ngũ trẻ được đào tạo bài bản, có kiến thức, kỹ năng và khả năng thích ứng với yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tỉnh cần nghiên cứu cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút, sử dụng và phát huy nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin tưởng vào truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm của Đảng bộ tỉnh, đồng chí Phạm Gia Túc đề nghị Hà Tĩnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phục vụ sự phát triển của địa phương.