Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: AT)

Tham dự có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh; các Phó Trưởng đoàn, thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát; cùng các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh và lãnh đạo các cơ quan có liên quan.

Chuyển mạnh từ định tính sang định lượng trong công tác đánh giá cán bộ

Tại hội nghị, đại diện Đoàn kiểm tra, giám sát trình bày dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh. Đợt kiểm tra, giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và cụ thể hóa các chủ trương, quy định của Trung ương về công tác cán bộ; kết quả thực hiện các quy định về phân cấp quản lý, đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, đào tạo, bảo vệ chính trị nội bộ, Kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và chuyển đổi số trong công tác cán bộ. Đoàn cũng xem xét việc quán triệt, triển khai các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị từ đầu năm 2025 đến nay và thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: AT)

Trên cơ sở nghiên cứu, kết quả làm việc, thẩm tra và xác minh trực tiếp đối với 4 tổ chức đảng trực thuộc, Đoàn kiểm tra, giám sát đánh giá, Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt nghiêm túc, kịp thời và chủ động cụ thể hóa các quy định của Trung ương về công tác cán bộ theo thẩm quyền, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, liên thông, phù hợp thực tiễn của Đảng bộ thành phố.

Đặc biệt, trong bối cảnh hợp nhất hai tỉnh Bắc Ninh-Bắc Giang, kết thúc hoạt động cấp huyện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bắc Ninh đã sắp xếp, kiện toàn, bố trí đội ngũ cán bộ thận trọng, bài bản, có tính kế thừa, bảo đảm các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp hoạt động ổn định, thông suốt, không gián đoạn công việc.

Đáng chú ý, Đoàn ghi nhận công tác đánh giá cán bộ tại thành phố Bắc Ninh có bước đổi mới rõ nét, chuyển mạnh từ định tính sang định lượng, gắn với sản phẩm và kết quả đầu ra; đây là hướng đi đúng, phù hợp tinh thần Quy định số 366-QĐ/TW.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: AT)

Cùng với đó, việc chuyển đổi số trong công tác cán bộ, công tác đảng viên đạt kết quả nổi bật, dữ liệu được quản trị theo nguyên tắc "đúng, đủ, sạch, sống"; chế độ, chính sách đối với cán bộ trong sắp xếp tổ chức bộ máy được thực hiện đầy đủ, kịp thời, góp phần ổn định tư tưởng và tổ chức; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, phục vụ kịp thời công tác nhân sự đại hội và bầu cử.

Có được kết quả trên, Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương; phát huy vai trò, trách nhiệm của tập thể cấp ủy và người đứng đầu; chủ động, quyết liệt, đổi mới cách làm; coi trọng kỷ luật, kỷ cương và tự chấn chỉnh khi phát hiện hạn chế; có sự đồng thuận, thống nhất cao trong hệ thống chính trị sau hợp nhất.

Đẩy nhanh số hóa dữ liệu cán bộ

Bên cạnh những kết quả tích cực, Đoàn cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như việc phổ biến, quán triệt ở một số cấp ủy, tổ chức đảng còn hình thức, chưa trọng tâm; việc thể chế hóa quy định về phân cấp quản lý cán bộ và tiêu chuẩn chức danh có lúc còn chậm. Có lúc, có nơi chất lượng đánh giá, xếp loại cán bộ chưa phản ánh đúng thực chất; công tác rà soát, bổ sung quy hoạch chưa kỹ, còn trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch chưa bảo đảm đối tượng, tiêu chuẩn, chức danh; việc chỉnh lý, số hóa hồ sơ cán bộ chưa bảo đảm tiến độ yêu cầu; việc kết nối, liên thông giữa cơ sở dữ liệu cán bộ với cơ sở dữ liệu đảng viên.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu. (Ảnh: AT)

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp của Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh và các cơ quan đơn vị trong quá trình kiểm tra, giám sát. Đặc biệt, với tinh thần nghiêm túc, tự soi, tự sửa, Đảng bộ thành phố đã chủ động khắc phục các nội dung kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2 và thu được kết quả rõ nét, giải ngân vốn đầu tư công đứng thứ nhất trong 34 tỉnh, thành phố, tốc độ tăng trưởng đứng thứ ba và quy mô kinh tế đứng thứ năm cả nước.

Chúc mừng những kết quả Bắc Ninh đã đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, trong quá trình triển khai nhiệm vụ, thành phố cần bám sát quan điểm chỉ đạo của Trung ương "Xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội gắn với bảo vệ môi trường là trung tâm; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện là then chốt; phát triển văn hóa và con người là nền tảng, là nguồn lực và động lực nội sinh, sức mạnh mềm quốc gia; tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên".

Đồng chí yêu cầu thành phố nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra, giám sát, tiếp tục nâng cao chất lượng, tính thực chất của công tác đánh giá cán bộ, gắn kết quả đánh giá với bố trí, sử dụng, sàng lọc, thay thế cán bộ, lượng hóa tiêu chí mức "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ". Đồng thời lưu ý, Đảng bộ thành phố cần triển khai thực hiện tốt việc đánh giá cán bộ theo KPI, theo kết quả và sản phẩm đầu ra, góp phần đưa công tác đánh giá cán bộ gần hơn với công việc thực tiễn.

Cùng với đó, rà soát, đẩy nhanh số hóa, chuẩn hóa bộ dữ liệu cán bộ thống nhất trong toàn thành phố đánh giá, điều chỉnh việc bố trí đội ngũ cán bộ cấp thành phố, cấp xã sau hợp nhất, khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ; tập trung tạo nguồn và phát triển cán bộ trẻ, cán bộ nữ bảo đảm cơ cấu ba độ tuổi; xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ khoa học, công nghệ, chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu của mô hình thành phố trực thuộc Trung ương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn trao đổi ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: A.T)

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Thái , Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm tra, giám sát. Đồng chí cho biết, những kết quả và hạn chế được chỉ ra là cơ sở để Bắc Ninh tiếp tục rà soát, chấn chỉnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả tổ chức thực hiện. Thành phố sẽ xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm cụ thể để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.