Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương
Chiều 14-9, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra, giám sát số 221 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương (đợt 3). Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 221 chủ trì hội nghị...
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