Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương

Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thượng Cát đang phát huy vai trò cầu nối, huy động các nguồn lực chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn. Thông qua Bếp cơm thiện nguyện Thượng Cát, những suất ăn miễn phí cùng các phần quà nghĩa tình được trao tận tay bệnh nhân, người nghèo, tiếp thêm động lực và lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.