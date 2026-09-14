Thông qua Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh

Dự hội nghị về phía Đoàn kiểm tra, giám sát có đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát.

Dự hội nghị về phía Đảng ủy UBND tỉnh có các đồng chí: Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh...

Toàn cảnh Hội nghị.

Theo Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3), Đảng ủy UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, kết luận của các cấp có thẩm quyền về công tác cán bộ; thực hiện đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với giám sát quyền lực; quy trình công tác cán bộ từ khâu tuyển dụng đến quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ ngày càng chặt chẽ, đồng bộ, công khai, minh bạch, khoa học và dân chủ. Việc đánh giá cán bộ, đánh giá người đứng đầu từng bước được đổi mới theo hướng xuyên suốt, liên tục theo tiêu chí, bằng sản phẩm, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể và cá nhân; góp phần khắc phục biểu hiện hình thức, nể nang, cảm tính lấy kết quả đánh giá là cơ sở để thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng chí Phan Huy Ngọc, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số do Trung ương giao đều cơ bản hoàn thành đúng hạn, không có nhiệm vụ quá hạn. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư được tăng cường. Làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục các đợt kiểm tra trước…

Tuy nhiên, công tác quán triệt, tuyên truyền về phân cấp, phân quyền tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa được triển khai sâu rộng và đồng bộ. Một số nội dung trong công tác cán bộ còn gặp khó khăn, vướng mắc, chậm triển khai hoặc chưa đủ cơ sở để triển khai thực hiện. Thực hiện tự kiểm điểm, đánh giá và gửi hồ sơ đề nghị đánh giá, xếp loại của một số cơ quan, đơn vị, tập thể và cá nhân còn chưa đảm bảo đúng thời hạn theo quy định…

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ UBND tỉnh Nông Thị Bích Huệ đề nghị Đoàn kiểm tra, giám sát ghi nhận thêm một số kết quả của Đảng uỷ.

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh kiến nghị Đoàn kiểm tra, giám sát ghi nhận thêm một số kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời thông tin thêm và làm rõ các nguyên nhân, vướng mắc khiến một số nhiệm vụ còn hạn chế, khuyết điểm; xác định các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn Đoàn kiểm tra, giám sát có dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đánh giá đầy đủ, toàn diện; Đoàn đã ghi nhận những kết quả của Đảng ủy UBND tỉnh đồng thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác cán bộ. Đồng chí khẳng định Đảng ủy UBND tỉnh sẽ tiếp thu các nội dung Đoàn kiểm tra, giám sát chỉ ra nhất là những kiến nghị của Đoàn giúp Đảng ủy UBND tỉnh khắc phục hạn chế, khuyết điểm và phòng ngừa những sai sót có thể xảy ra.

Đồng chí Hoàng Gia Long, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu những khó khăn, vướng mắc trong công tác lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Ma Thế Hồng, Trưởng đoàn kiểm tra, giám đánh giá Đảng ủy UBND tỉnh đã chấp hành nghiêm quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch của Đoàn kiểm tra, giám sát; tích cực phối hợp trong thực hiện các nội dung kiểm tra, giám sát. Đồng chí yêu cầu tiếp tục cung cấp, bổ sung hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra, giám sát để sớm hoàn thành báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Ma Thế Hồng khẳng định, Đoàn kiểm tra, giám sát sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh để hoàn thiện báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3. Đồng thời đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo, quy định, quy trình về công tác cán bộ; chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ các đợt kiểm tra, giám sát của Trung ương và của tỉnh về công tác cán bộ; tiếp tục tự rà soát, đánh giá lại các quy trình công tác cán bộ tránh những sai sót có thể xảy ra...