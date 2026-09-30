Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến chủ trì Hội nghị; cùng dự có Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Cùng tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương và thành viên Đoàn kiểm tra.

Tại Hội nghị, Đoàn công tác đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, về lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hoá văn bản của Trung ương về công tác cán bộ; công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm; đổi mới công tác đánh giá cán bộ; thực hiện chính sách đối với cán bộ; số hoá hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức; kết quả khắc phục sau các đợt kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đánh giá cao Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm, sắp xếp tinh gọn bộ máy, bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Về công tác cán bộ và kiện toàn tổ chức, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã chủ động ban hành kế hoạch rà soát, hoàn thành khối lượng công việc lớn về công tác cán bộ, bảo đảm không để gián đoạn hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận lớn của xã hội đối với việc sắp xếp lại bộ máy chính quyền địa phương hai cấp; thực hiện tốt việc chi trả chế độ chính sách đối với cán bộ trong sắp xếp tinh gọn bộ máy.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại Hội nghị.

Ban Thường vụ Đảng ủy đã nghiêm túc, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu học tập quán triệt các Nghị quyết của Trung ương, tổ chức 12 hội nghị triển khai học tập quán triệt, xác định đúng phương châm: chuyển từ học tập quán triệt sang cụ thể hóa thành chương trình hành động với 6 yêu cầu: “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”, 24/24 (đạt 100%) tổ chức đảng trực thuộc đã hoàn thành xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, 100% đảng viên xây dựng kế hoạch hành động cá nhân; một số nghị quyết trọng yếu được cụ thể hóa kịp thời.

Ban Thường vụ Đảng ủy đã nghiêm túc chủ động ban hành hai kế hoạch khắc phục, bám sát nội dung thông báo kết luận giám sát đợt 1,2; xác định rõ nhiệm vụ cụ thể thực hiện, mốc thời gian hoàn thành…

Quang cảnh Hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị thời gian tới, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác cán bộ, cũng như số hóa hồ sơ để nâng cao hiệu quả quản lý; Tiếp tục rà soát các quy chế, quy định, phân công phù hợp với Quy định mới ban hành của Bộ Chính trị và đặc thù Đảng bộ; Tăng cường phối hợp với các bộ, ngành liên quan tập trung thực hiện các nội dung phù hợp với yêu cầu trong Kết luận số 232-KL/TW ngày 8/1/2026 của Ban Bí thư về việc xử lý dứt điểm các trường hợp sai phạm còn tồn tại trong công tác cán bộ.

Đoàn kiểm tra, giám sát cũng kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp với Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nghiên cứu, tổng kết, sơ kết mô hình tổ chức của Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương sau khi tiếp nhận bộ phận tham mưu công tác dân vận để xây dựng quy chế, mô hình tổ chức phù hợp.