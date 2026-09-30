Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến (bên trái) và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài chủ trì hội nghị

Cùng tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương và thành viên Đoàn kiểm tra.

Tại Hội nghị, Đoàn công tác đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, về lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa văn bản của Trung ương về công tác cán bộ; công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm; đổi mới công tác đánh giá cán bộ; thực hiện chính sách đối với cán bộ; số hóa hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức; kết quả khắc phục sau các đợt kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ, chủ động của Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương trong suốt quá trình kiểm tra. Đơn vị đã tích cực giải trình, bổ sung và chuẩn hóa hệ thống số liệu với những luận cứ thuyết phục, giúp Đoàn kiểm tra tiếp thu, hoàn thiện dự thảo báo cáo phản ánh trung thực, khách quan tình hình thực tiễn.

Ưu điểm nổi bật hàng đầu được ghi nhận là việc thích ứng nhanh chóng và vận hành hiệu quả trong bối cảnh tái cấu trúc tổ chức. Từ mô hình Đảng đoàn, đơn vị đã chuyển đổi thành Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương với 29 đầu mối trực thuộc, đồng thời tiếp nhận toàn bộ bộ phận tham mưu cho Đảng về công tác dân vận. Đảng ủy đã bám sát các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để triển khai đồng bộ việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, kiện toàn cấp ủy và ban hành kịp thời hệ thống quy chế, quy định quản lý cán bộ chặt chẽ, không để xảy ra khoảng trống hay gián đoạn trên tất cả các mặt công tác từ tổ chức cán bộ, chính trị tư tưởng đến kiểm tra giám sát và dân vận.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, phát biểu kết luận hội nghị

Về công tác cán bộ và kiện toàn tổ chức, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã chủ động ban hành kế hoạch rà soát, hoàn thành khối lượng công việc lớn về công tác cán bộ, bảo đảm không để gián đoạn hoạt động của các cơ quan, đơn vị; đặc biệt là tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ các cấp thành công; làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận lớn của xã hội đối với việc sắp xếp lại bộ máy chính quyền địa phương hai cấp; thực hiện tốt việc chi trả chế độ chính sách đối với cán bộ trong sắp xếp tinh gọn bộ máy.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cũng ghi nhận Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã nghiêm túc, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu học tập quán triệt các Nghị quyết của Trung ương, tổ chức 12 hội nghị triển khai học tập quán triệt, xác định đúng phương châm: chuyển từ học tập quán triệt sang cụ thể hóa thành chương trình hành động với 6 yêu cầu: "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền", 24/24 (đạt 100%) tổ chức đảng trực thuộc đã hoàn thành xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, 100% đảng viên xây dựng kế hoạch hành động cá nhân; một số nghị quyết trọng yếu được cụ thể hóa kịp thời.

Ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh đó, việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát từ đợt 1 và đợt 2 được triển khai hết sức nghiêm túc, cầu thị. Ban Thường vụ Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể Trung ương cũng thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt cấp ủy, luôn biết lắng nghe, bàn bạc thấu đáo để tìm ra tiếng nói chung. Từ thực tiễn sinh hoạt dân chủ, Đảng ủy đã kịp thời phát hiện những nội dung chưa phù hợp trong tổ chức bộ máy để chủ động báo cáo, đề xuất Bộ Chính trị.

Trên cơ sở các ưu điểm nổi bật, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến yêu cầu Đảng ủy tiếp tục phát huy những bài học kinh nghiệm quý báu, tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về đẩy mạnh chuyển đổi số, rà soát hệ thống quy chế nội bộ theo các quy định mới và nghiên cứu kỹ lưỡng các văn bản chỉ đạo của Trung ương để xử lý các vấn đề thực tiễn chặt chẽ, đúng quy trình.

Từ trái qua, hàng đầu, các Ủy viên TƯ Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tham dự hội nghị: Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Lê Thị Thủy, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

Hội nghị cũng thống nhất định hướng các nội dung kiến nghị gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm sớm hoàn thiện mô hình tổ chức của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương sau khi tiếp nhận thêm chức năng tham mưu công tác dân vận.

Các đại biểu dự hội nghị

Với quyết tâm chính trị cao và tinh thần đoàn kết, đồng thuận, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục hiệu quả các hạn chế tồn tại, nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong giai đoạn mới.