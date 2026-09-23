Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 221 và đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đồng chủ trì Hội nghị - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, thành viên Đoàn Kiểm tra, giám sát số 221.

Theo các báo cáo, ý kiến tại hội nghị, qua thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo thời gian qua, có thể khái quát một số kết quả nổi bật của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ.

Theo đó, việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2 đã có chuyển biến rõ hơn; toàn bộ các nội dung hạn chế, khuyết điểm đợt 1 đã được khắc phục, các nội dung đợt 2 đang được tập trung thực hiện theo kế hoạch. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, chuyển đổi số, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và các nhiệm vụ an sinh xã hội được triển khai quyết liệt, đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Cùng với đó, việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư từng bước chuyển mạnh; nhiều chủ trương đã được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch với nhiệm vụ, chỉ tiêu, cơ quan chủ trì, thời hạn và sản phẩm rõ hơn.

Công tác cán bộ được quan tâm toàn diện hơn, từng bước gắn quy hoạch, đào tạo, đánh giá, bố trí, sử dụng với tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ; chú trọng hơn chất lượng, tiến độ, sản phẩm và hiệu quả công việc, trách nhiệm của cấp ủy, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu.

Các ý kiến tại Hội nghị đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ phát huy kết quả, ưu điểm đạt được, khẩn trương đề ra và quyết liệt thực hiện có hiệu quả các biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra; tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, cơ quan, đơn vị…

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Sau khi nghe các ý kiến, phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ.

Theo đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức học tập các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị theo hướng chủ động hơn, bài bản hơn, đồng bộ hơn, gắn kết chặt chẽ giữa quán triệt và tổ chức thực hiện, từng bước chuyển từ "học tập, quán triệt" sang "nắm chắc, hiểu sâu, hành động quyết liệt, làm đến cùng"; từ "ban hành văn bản" sang "giao việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ kết quả".

Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ theo hướng toàn diện, chặt chẽ, đúng các chủ trương, quy định của Trung ương. Đồng thời, chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy định, quy chế có liên quan bảo đảm phù hợp thực tiễn, đáp ứng yêu cầu sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng nền hành chính, công vụ chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh công tác cán bộ là khâu then chốt trong xây dựng Đảng - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Nguyên tắc Đảng lãnh đạo công tác cán bộ, quản lý đội ngũ cán bộ được quán triệt thực hiện nghiêm túc. Công tác cán bộ cơ bản bảo đảm nguyên tắc, thẩm quyền, quy trình, quy định; chú trọng gắn kết giữa năng lực, sở trường, với yêu cầu, tiêu chuẩn, vị trí việc làm, chức danh, chức vụ và nhiệm vụ được giao.

Lưu ý một số tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo cũng như các ý kiến tại cuộc họp, đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ có giải pháp rõ ràng, lộ trình cụ thể để khắc phục kịp thời và hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong thời gian tới.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh công tác cán bộ là khâu then chốt trong xây dựng Đảng. Đồng chí lưu ý, quy định đúng, quy định chặt chẽ là cần thiết, nhưng điều quyết định là phải phát hiện, lựa chọn, bố trí đúng người, đúng việc; cán bộ phải có năng lực, bản lĩnh và điều kiện thực hiện nhiệm vụ; hiệu quả công việc phải được đánh giá thực chất, quyền lực phải được kiểm soát chặt chẽ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham dự Hội nghị- Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Từ kết quả kiểm tra, giám sát và yêu cầu xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng thời gian tới, nhất là trong công tác cán bộ, đồng chí yêu cầu phát huy những kết quả, ưu điểm đạt được và quyết liệt thực hiện các biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Đồng chí yêu cầu, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng cán bộ. Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả đánh giá cán bộ theo hướng thực chất, gắn với vị trí việc làm, nhóm chức danh, sản phẩm, hiệu quả cụ thể và mức độ đóng góp, đảm bảo đánh giá đúng sản phẩm, năng lực, vị trí cán bộ.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác cán bộ, ưu tiên số hóa, kết nối dữ liệu cán bộ; xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất về chức danh, tiêu chuẩn, quá trình công tác, mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả thực hiện; bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng; Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong tham dự Hội nghị - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thực hiện nghiêm công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, tập trung vào tất cả các khâu từ quy hoạch, đánh giá, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, thực hiện chế độ, chính sách; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, tăng cường giám sát thường xuyên để phòng ngừa sai phạm từ sớm, từ xa; kịp thời kiểm tra, xử lý suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Tiếp tục rà soát, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức do sắp xếp tổ chức bộ máy bảo đảm đúng đối tượng, trình tự theo quy định.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Đoàn kiểm tra, giám sát ghi nhận, tiếp thu để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, kết luận.

Đồng chí Lê Minh Hưng trân trọng cảm ơn Đoàn Kiểm tra, giám sát số 221 đã dành thời gian làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và các cấp ủy trực thuộc với tinh thần toàn diện, sâu sát, khách quan, dân chủ - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, đồng chí Lê Minh Hưng trân trọng cảm ơn Đoàn Kiểm tra, giám sát số 221 đã dành thời gian làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và các cấp ủy trực thuộc với tinh thần toàn diện, sâu sát, khách quan, dân chủ; đồng thời có nhiều ý kiến đánh giá, góp ý và kiến nghị các giải pháp rất cụ thể, thiết thực đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Qua báo cáo của Đoàn Kiểm tra, giám sát và các ý kiến trao đổi, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ nhìn nhận rõ hơn những kết quả đã đạt được, đồng thời thấy rõ những hạn chế, tồn tại cần tập trung khắc phục.

Đồng chí Lê Minh Hưng cho rằng, việc đề ra, triển khai các chủ trương, đường lối gắn chặt với công tác kiểm tra, giám sát ngay từ đầu để bảo đảm đưa đường lối, chủ trương đi vào thực tiễn cuộc sống và kịp thời có những kiến nghị, điều chỉnh là cách làm rất hiệu quả và cần tiếp tục phát huy trong thời gian tới. Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành khắc phục các hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra thời gian qua; đồng thời nghiêm túc tiếp thu các nội dung về hạn chế, tồn tại được Đoàn Kiểm tra, giám sát số 221 nêu trong báo cáo.

Nhấn mạnh thêm một số nội dung, đồng chí Lê Minh Hưng cho biết, thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và các lĩnh vực đã đạt những kết quả tích cực.

Đồng chí Lê Minh Hưng cho biết, thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã - hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và các lĩnh vực đã đạt những kết quả tích cực - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Cùng với đó, nỗ lực, quyết tâm để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ứng phó kịp thời với những diễn biến của tình hình quốc tế, trong đó có những diễn biến vượt ngoài dự báo; có các giải pháp kịp thời, linh hoạt để giảm thiểu tác động tiêu cực đối với ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng hai con số trong năm nay.

Tập trung đẩy mạnh triển khai đột phá phát triển về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đảm bảo quốc phòng - an ninh và tăng cường các hoạt động đối ngoại; triển khai các nghị quyết chiến lược của Trung ương, Bộ Chính trị trên các lĩnh vực bước đầu có những kết quả tích cực; thực hiện các dự án hạ tầng chiến lược, đặc biệt là huy động các nguồn lực phục vụ tăng trưởng. 6 tháng đầu năm 2026, tăng trưởng GDP đạt mức 8,18% trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

Thủ tướng nêu rõ, những kết quả này đạt được dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, hiệu quả của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; đồng thời hoạt động kiểm tra, giám sát cũng giúp Chính phủ nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần vào những kết quả đạt được.

Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã có nhiều đổi mới trong công tác tổ chức quán triệt, học tập và triển khai các nghị quyết, kết luận, cụ thể hóa các nhóm nhiệm vụ thành những kết quả, sản phẩm cụ thể và có chất lượng. Tập trung làm tốt công tác cán bộ, việc đào tạo, quy hoạch, đánh giá, luân chuyển cán bộ từng bước được đổi mới.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ cho biết, sau Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thống nhất cao về những hạn chế, tồn tại mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ cho biết, sau Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, tổ chức rà soát toàn bộ các kiến nghị của Đoàn Kiểm tra; xây dựng lộ trình, kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cho các cấp ủy, tổ chức Đảng để triển khai khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy Chính phủ; giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ bổ sung một số nội dung trọng tâm trong chương trình kiểm tra, giám sát.

Cùng với đó, lãnh đạo đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, cách thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và trong tổ chức thực hiện, kịp thời quán triệt, nắm chắc, hiểu sâu, làm đúng, làm quyết liệt trong triển khai các nghị quyết, kết luận, chủ trương, đường lối của Đảng; tập trung thể chế hóa một cách nhanh chóng, đồng bộ toàn bộ các chủ trương, đường lối mới của Đảng trên các lĩnh vực.

Đồng thời, tập trung làm tốt công tác cán bộ, phát huy hơn nữa tinh thần tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu, nhất là các đồng chí Bí thư cấp ủy; có các biện pháp mạnh để đánh giá đúng và kịp thời bố trí, thay thế cán bộ thuộc thẩm quyền; làm tốt công tác quy hoạch, thu hút, trọng dụng nhân tài và chuyển đổi số, đẩy nhanh quá trình hoàn thiện hệ thống dữ liệu về công tác cán bộ, đảng viên.

Trong bối cảnh tình hình còn rất nhiều áp lực, khó khăn đối với nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Chính phủ, nêu một số đề xuất, kiến nghị, đồng chí Lê Minh Hưng đề nghị Đoàn Kiểm tra, giám sát báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với Đảng ủy Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương để khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Cẩm Tú và các đồng chí thành viên Đoàn Kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ sẽ khẩn trương cụ thể hóa các ý kiến, kiến nghị thành nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện nghiêm túc, thực chất, đúng tiến độ.