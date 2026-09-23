Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng

Tại điểm cầu Tỉnh uỷ Cao Bằng có các đồng chí: Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh uỷ.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, nội dung kiểm tra, giám sát đợt 3 tập trung vào các nội dung trọng tâm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; kết quả việc phân cấp quản lý cán bộ, xây dựng tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử tại vị trí công tác; cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ; quy hoạch, luân chuyển cán bộ, công tác đánh giá cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng; thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ theo các quy định liên quan; kiểm tra, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; công tác chuyển đổi số; việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026.

Dự thảo báo cáo đánh giá, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương, từng bước hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai tương đối chủ động, tổ chức bộ máy bước đầu vận hành ổn định, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của Tỉnh ủy và từng bước phân cấp, phân quyền mạnh hơn cho cơ sở. Công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử cơ bản được thực hiện theo nguyên tắc, thẩm quyền; công tác đào tạo, bồi dưỡng chú trọng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số và cán bộ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, chuyển đổi số. Công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực được quan tâm.

Chuyển đổi số trong công tác tổ chức xây dựng Đảng có chuyển biến. Toàn tỉnh đã hoàn thành rà soát, làm sạch 100% hồ sơ đảng viên; triển khai sổ tay đảng viên điện tử, đồng thời, từng bước cập nhật cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức. Đối với các kết luận kiểm tra, giám sát trước đó, tỉnh đã hoàn thành 4/6 nội dung của kết luận đợt 1, hoàn thành 6/20 nội dung của kết luận đợt 2, các nội dung còn lại đang tiếp tục được khắc phục.

Bên cạnh kết quả đạt được, dự thảo báo cáo cũng chỉ rõ một số hạn chế, khuyết điểm: Việc tổ chức thực hiện một số quy định về công tác cán bộ ở cơ sở còn lúng túng; một số nơi thực hiện quy trình, thủ tục quy hoạch cán bộ chưa đầy đủ; nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số ít người và cán bộ có chuyên môn sâu còn thiếu, nhất là trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng, tài nguyên và môi trường.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng. Công tác đánh giá cán bộ có sự chuyển biến từ định tính sang định lượng. Nhấn mạnh, công tác cán bộ là việc khó nhưng rất quan trọng, là khâu then chốt của then chốt, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiêm túc tiếp thu và ban hành ngay kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau các đợt kiểm tra, giám sát.

Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ. Lấy quy hoạch cấp ủy làm cơ sở quy hoạch các chức năng lãnh đạo, quản lý. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đánh giá cán bộ phải thực sự khách quan, xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí và sản phẩm cụ thể. Thực hiện nghiêm quy trình quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; xây dựng nguồn cán bộ gắn với đào tạo, luân chuyển và bố trí, sử dụng. Đổi mới thực chất công tác đánh giá cán bộ, hoàn thiện hệ thống tiêu chí KPI theo vị trí việc làm; tập trung khắc phục tình trạng thiếu cán bộ chuyên môn sâu; đẩy nhanh số hóa hồ sơ; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ và rà soát, thực hiện đầy đủ, chính xác chế độ, chính sách. Tháo gỡ điểm nghẽn về chuyển đổi số, nâng cấp hạ tầng; đẩy mạnh "Bình dân học vụ số". Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; hiệu lực lãnh đạo của cấp ủy và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của tỉnh với Trung ương và các bộ, ngành, Đoàn kiểm tra, giám sát tiếp thu, tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét theo thẩm quyền.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An khẳng định: Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiêm túc tiếp thu toàn bộ các nội dung chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết. Tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra, phân rõ trách nhiệm cụ thể của từng chủ thể, rõ thời gian, rõ giải pháp, rõ tiến độ, bảo đảm có sự chuyển biến sau kiểm tra, giám sát.