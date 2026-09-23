Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng

Đồng chí Trịnh Văn Quyết chủ trì hội nghị. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 229 chủ trì hội nghị tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương. Cùng dự có các đồng chí thành viên Đoàn Kiểm tra, giám sát số 229.

Dự tại điểm cầu tỉnh Cao Bằng có đồng chí Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy Cao Bằng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Công Huấn, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát trình bày báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát. Theo báo cáo, công tác cán bộ cơ bản được thực hiện bài bản, đúng nguyên tắc, quy trình, thẩm quyền; tổ chức bộ máy từng bước được kiện toàn; công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, bảo vệ chính trị nội bộ và thực hiện chế độ, chính sách có chuyển biến tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực được quan tâm.

Đồng chí Hoàng Công Huấn báo cáo tóm tắt kết quả kiểm tra, giám sát. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Việc chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai tương đối chủ động; tổ chức bộ máy bước đầu vận hành ổn định, từng bước phân cấp, phân quyền mạnh hơn cho cơ sở.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn tồn tại những hạn chế, khó khăn, chủ yếu tập trung ở khâu tổ chức thực hiện, kết quả đạt được chưa đồng đều giữa các khâu và giữa các cấp. Nổi bật là: Thiếu nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số ít người, cán bộ chuyên môn sâu, nhân lực chất lượng cao; điều kiện cơ sở vật chất và hạ tầng số ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, thiếu nhà công vụ... Đặc biệt, sau khi chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, năng lực đội ngũ, cơ chế quản lý và điều kiện bảo đảm ở một số nơi chưa được điều chỉnh tương ứng.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Kết luận và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Quyết ghi nhận Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng xác định rõ trách nhiệm, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ đạt được nhiều kết quả tích cực.

Lưu ý khối lượng công việc cần tiếp tục xử lý còn rất lớn, đồng chí Trịnh Văn Quyết yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng trong thời gian tới nghiêm túc khắc phục những hạn chế, nâng cao chất lượng công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Theo đó, cần siết chặt nguyên tắc, hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ, xây dựng kế hoạch khắc phục sau kiểm tra, xác định rõ cơ quan chủ trì, thời hạn và sản phẩm cụ thể; bảo đảm nguyên tắc tập thể cấp ủy quyết định công tác cán bộ từ tỉnh đến xã. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ phải thực hiện đúng thẩm quyền, đủ các bước theo quy trình, phù hợp thực tiễn.

Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Về đánh giá cán bộ, đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh đây là khâu mở đường cho các khâu khác, yêu cầu thực hiện khách quan, xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí và sản phẩm cụ thể. Tỉnh cần hoàn thiện danh mục nhiệm vụ, sản phẩm, minh chứng theo từng nhóm chức danh; tiến tới xây dựng hệ thống đánh giá thống nhất trong toàn tỉnh. Kết quả đánh giá phải được sử dụng thực chất trong quy hoạch, bố trí, khen thưởng, sàng lọc cán bộ, thực hiện đúng tinh thần “có lên, có xuống, có vào, có ra”; siết chặt kỷ luật, kỷ cương gắn với khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đồng chí đề nghị rà soát, bố trí lại đội ngũ cán bộ cấp xã theo vị trí việc làm, điều động, biệt phái cán bộ từ nơi dôi dư về vùng sâu, vùng xa, biên giới; ưu tiên cán bộ có chuyên môn về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng, tài nguyên và môi trường. Cùng với đó, phải tạo nguồn cán bộ từ sớm, từ xa; chú trọng cán bộ trẻ dưới 42 tuổi, cán bộ nữ, cán bộ có năng lực về khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng theo khoảng trống năng lực; tăng đào tạo ngắn hạn, tại chỗ, theo tình huống. Quy hoạch phải gắn với đào tạo, giao việc khó, luân chuyển về cơ sở, nhất là xã biên giới.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết kết luận hội nghị. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Về chuyển đổi số, đồng chí yêu cầu Cao Bằng đẩy nhanh số hóa hồ sơ đảng viên, hồ sơ cán bộ; bổ sung nhân lực công nghệ thông tin, nâng cấp hạ tầng, thiết bị cho các xã vùng cao, chi bộ thôn, xóm và đẩy mạnh “Bình dân học vụ số”. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng dữ liệu và an toàn thông tin.

Nhấn mạnh việc tăng cường kiểm soát quyền lực, bảo vệ chính trị nội bộ, đồng chí lưu ý Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề riêng về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, tập trung vào đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, phân cấp; thực hiện nghiêm việc kê khai, xác minh tài sản, thu nhập.

Đồng chí nêu rõ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng cần hoàn thành 14/20 nội dung còn lại của kết luận đợt 2 theo tiến độ cụ thể. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền, tỉnh cần làm ngay, không chờ; những nội dung vượt thẩm quyền cần tổng hợp, báo cáo Trung ương xem xét, tháo gỡ.