Thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ
Sáng 23/9/2026, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 221 của Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 221 và đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thong-qua-du-thao-bao-cao-ket-qua-kiem-tra-giam-sat-doi-voi-ban-thuong-vu-dang-uy-chinh-phu-post1387972.html