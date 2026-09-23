Thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ

Vụ tai nạn xảy ra tại khu vực cầu Phú Lương trên quốc lộ 5, thuộc địa phận phường Nam Đồng (TP Hải Phòng). Chiếc xe chở trụ bê tông bị lật rồi đè nghiêng một phần lên xe 16 chỗ đi sau cùng chiều. Một số trụ bê tông bị gãy đôi, nằm chắn ngang đường khiến giao thông qua khu vực ùn tắc nhiều giờ.