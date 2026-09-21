Thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TW

Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 220 phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Nguyễn Duy Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Phó Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 220 thông báo dự thảo kết quả kiểm tra, giám sát. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Các đại biểu tham dự Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)