Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai

Hội nghị tổ chức tại điểm cầu Gia Lai. (Ảnh: LƯƠNG TÙNG)

Dự và chủ trì hội nghị tại trụ sở Bộ Ngoại giao có đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 230. Về phía tỉnh Gia Lai có đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

Tại điểm cầu Gia Lai có các đồng chí: Rah Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Châu Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội; Nguyễn Ngọc Lương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai.

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm tăng trưởng kinh tế theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: LƯƠNG TÙNG)

Qua kiểm tra, Đoàn Kiểm tra, giám sát ghi nhận Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã nghiêm túc triển khai các chủ trương, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, thúc đẩy tăng trưởng và thực hiện các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Trong quá trình thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; phân công trách nhiệm, từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy và bảo đảm hoạt động của chính quyền các cấp được liên tục, không để gián đoạn công việc, ảnh hưởng người dân và doanh nghiệp.

Đoàn cũng ghi nhận những nỗ lực của tỉnh trong triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh; huy động nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; đồng thời chú trọng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn Kiểm tra, giám sát cũng chỉ ra một số hạn chế, khó khăn cần tập trung khắc phục trong thời gian tới. Trong đó, quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp còn những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện; năng lực thực hiện nhiệm vụ ở một số cơ quan, đơn vị, nhất là cấp cơ sở, chưa đồng đều. Một số nội dung phân cấp, phân quyền cần tiếp tục được rà soát, tháo gỡ để bảo đảm chính quyền cơ sở hoạt động hiệu quả, sát dân, sát địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: LƯƠNG TÙNG)

Trong phát triển kinh tế, việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng còn gặp khó khăn; năng lực hấp thụ nguồn lực đầu tư và tiến độ triển khai một số nhiệm vụ cần tiếp tục được cải thiện.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Hoài Trung đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Đặc biệt là công tác phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại và mục tiêu tăng trưởng.

Đồng chí nhấn mạnh, việc kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá đúng thực chất kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương của Trung ương; qua đó nhận diện những cách làm hiệu quả để phát huy, đồng thời kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 230 phát biểu chỉ đạo tại trụ sở Bộ Ngoại giao. (Ảnh: LƯƠNG TÙNG)

Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để mô hình chính quyền địa phương hai cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả; rà soát những vấn đề phát sinh trong thực tiễn, nhất là ở cấp cơ sở để kịp thời tháo gỡ.

Cùng với đó, tỉnh cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương; tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về đầu tư, hạ tầng, thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Đoàn Kiểm tra, giám sát đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục bám sát các chương trình, kế hoạch đã đề ra; tập trung khắc phục đầy đủ, đúng tiến độ những hạn chế, tồn tại được chỉ ra qua kiểm tra, giám sát; đồng thời tăng cường phối hợp các cơ quan Trung ương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tiếp thu các ý kiến của Đoàn Kiểm tra, giám sát; tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện những nội dung theo yêu cầu, bảo đảm các chủ trương, nghị quyết của Trung ương được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả.