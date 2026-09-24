Thông qua Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Đảng ủy Công an Thanh Hóa

Theo Dự thảo báo cáo, qua kiểm tra cho thấy công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng ngừa xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Công an tỉnh Thanh Hóa đạt nhiều kết quả quan trọng. Công an tỉnh đã tham mưu chính quyền địa phương duy trì hoạt động khoảng 6.000 tổ hòa giải ở cơ sở với hơn 30.000 thành viên có uy tín, kỹ năng hòa giải.

Riêng 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính toàn tỉnh đã phối hợp tham mưu giải quyết 1.422 mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, chiếm 31% số vụ mâu thuẫn được phát hiện, giải quyết trên toàn quốc; phát hiện, ngăn chặn hơn 2.000 vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản; xử lý hơn 150 vụ việc có dấu hiệu tội phạm, vi phạm pháp luật hình sự; thực hiện 75.000 lượt đề nghị khắc phục sơ hở, thiếu sót trong phòng ngừa tội phạm.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chúc mừng Đại tá Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá vừa được Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Công tác xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình phòng ngừa tội phạm được quan tâm. Công an tỉnh đã xây dựng, duy trì hoạt động 18 loại mô hình với 689 mô hình hiệu quả; trong đó có 3 mô hình được Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ và Bộ Công an thông báo phổ biến, nhân rộng trên toàn quốc.

Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh với 2.314 tin, bài, phóng sự và 40 clip về phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm được phối hợp đăng tải. Cùng với đó, Công an tỉnh phối hợp tổ chức 1 hội nghị và 1 sự kiện truyền thông về phòng, chống ma túy, thu hút gần 10.000 người tham gia, theo dõi.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng khẳng định, qua đợt kiểm tra là cơ hội để các đơn vị nhìn nhận đầy đủ những tồn tại, hạn chế, từ đó có giải pháp khắc phục, góp phần tăng cường sức mạnh nội bộ và năng lực chuyên trách của lực lượng Công an.

Đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện; tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả và nhân rộng các mô hình, điển hình. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị thuộc tỉnh tổ chức 4 diễn đàn tư vấn pháp lý, giới thiệu việc làm; báo cáo cấp có thẩm quyền hỗ trợ vay vốn cho hơn 1.000 người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, với tổng số tiền 94,28 tỷ đồng.

Công tác tuyên truyền về tái hòa nhập cộng đồng được triển khai bằng nhiều hình thức. Các đơn vị đã phối hợp tổ chức gần 10.000 lượt tuyên truyền; đăng tải, phát sóng gần 1.000 lượt tin, bài, phóng sự; thực hiện gần 700 lượt tuyên truyền lưu động; in hơn 1.000 băng rôn, pa-nô, khẩu hiệu; cấp phát gần 1.500 tờ rơi và hơn 500 cuốn tài liệu tuyên truyền về các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng. Công tác khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm cũng được quan tâm, thực hiện theo quy định.

Thiếu tướng Nguyễn Thuý Quỳnh, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Công tác đấu tranh, giải quyết các điểm, tụ điểm phức tạp về an ninh, trật tự, hình sự, ma túy được tập trung chỉ đạo. Công an tỉnh đã chỉ đạo các cấp ủy, đơn vị chức năng triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Kết quả, trong đấu tranh, giải quyết các điểm, tụ điểm phức tạp về an ninh, trật tự, hình sự, Công an tỉnh đã triệt xóa 7 băng, nhóm tội phạm; bắt giữ 95 đối tượng “núp bóng doanh nghiệp” điều hành 62 công ty, 5 dự án, 7 mỏ khoáng sản, 4 cơ sở karaoke, bar, pub; bắt giữ các đối tượng cầm đầu, cộm cán…

Trong đấu tranh, giải quyết các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, Công an tỉnh đã triệt xóa 17 điểm phức tạp về ma túy; phát hiện, bắt giữ 670 đối tượng phạm tội về ma túy; xử lý hình sự 122 vụ/362 đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động tội phạm về tệ nạn ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và dịch vụ nhạy cảm. Hiện trên địa bàn tỉnh không còn tụ điểm phức tạp về an ninh, trật tự, hình sự, ma túy.

Lãnh đạo các đơn vị được kiểm tra phát biểu tại hội nghị.

Đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo bằng nhiều giải pháp cụ thể. Cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp, đơn vị chức năng, các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên được quán triệt thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Bộ Công an về công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Công an tỉnh cũng tổ chức tập huấn cho lực lượng Công an xã trong thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm tra, xác minh sơ bộ nguồn tin về tội phạm theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các thông tư quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm trong Công an nhân dân.

Từ tháng 1/2023 đến tháng 6/2026, Công an tỉnh đã chỉ đạo tiếp nhận, xử lý 8.238 nguồn tin về tội phạm; trong đó thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền 8.112 tin. Cụ thể, năm 2023 thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền 3.272/3.539 tin, đạt tỷ lệ 92,45%; năm 2024 là 2.485/2.754 tin, đạt 90,23%; năm 2025 là 1.631/1.796 tin, đạt 90,81%; 6 tháng đầu năm 2026 là 712/924 tin, đạt 77,05%. Kết quả giải quyết đã khởi tố vụ án đối với 4.568 tin, quyết định không khởi tố 3.044 tin và quyết định tạm đình chỉ 500 tin.

Bà Phạm Thị Thanh Thuỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ Thanh Hoá đánh giá cao vai trò của Công an tỉnh trong đấu tranh phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế tại các đơn vị được kiểm tra, đồng thời đề nghị tiếp tục khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đánh giá cao tinh thần phối hợp của Đoàn kiểm tra và Công an tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Thứ trưởng cho rằng, mặc dù thời gian kiểm tra ngắn, khối lượng công việc lớn, song Đoàn kiểm tra và Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ, triển khai công việc khẩn trương, đúng hướng, hoàn thành nhiệm vụ và xây dựng dự thảo báo cáo sớm.

Đại tá Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng tại hội nghị.

Theo Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, Dự thảo báo cáo đã đánh giá kết quả kiểm tra nội bộ, tập trung kiểm tra toàn diện, cụ thể trong lĩnh vực phòng ngừa tội phạm. Qua đợt kiểm tra là cơ hội để các đơn vị nhìn nhận đầy đủ những tồn tại, hạn chế, từ đó có giải pháp khắc phục, góp phần tăng cường sức mạnh nội bộ và năng lực chuyên trách của lực lượng Công an.

Đồng chí Thứ trưởng đánh giá quy trình kiểm tra được thực hiện bảo đảm khách quan, dân chủ, đề cao trách nhiệm giải trình của tổ chức đảng và đảng viên. Các nội dung giải trình của tổ chức đảng và đảng viên được Đoàn kiểm tra ghi nhận, trong đó có những nội dung được giải trình bằng lý lẽ và tài liệu chứng minh xác thực.

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị Ban Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục chỉ đạo các đơn vị có khuyết điểm, tồn tại tổ chức hội nghị để làm rõ những nội dung được Đoàn kiểm tra chỉ ra; thực hiện giải trình đầy đủ, xác định rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý phù hợp theo quy định. Đồng thời, tiếp tục rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.