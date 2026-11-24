Hội nghị Thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát thực hiện Nghị quyết 57.

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Sơn La chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương được giám sát.

Đại diện Đoàn giám sát báo cáo tại hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa và triển khai các nhiệm vụ phù hợp với thực tiễn địa phương. Công tác tuyên truyền, học tập nghị quyết được triển khai bằng nhiều hình thức ngay từ đầu năm 2025, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh và UBND tỉnh đã ban hành 477 văn bản chỉ đạo triển khai nhiệm vụ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Công tác kiểm tra, giám sát được duy trì thường xuyên thông qua Bảng điều hành 100 ngày trên Hệ thống theo dõi tình hình thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, kịp thời chấn chỉnh tình trạng thực hiện hình thức, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Tỉnh chú trọng xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nguồn nhân lực, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. HĐND tỉnh đã ban hành nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện các chương trình, nhiệm vụ và hoạt động hỗ trợ có sử dụng ngân sách nhà nước, tạo cơ sở huy động, sử dụng nguồn lực phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tại hội nghị.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW trên địa bàn tỉnh còn một số hạn chế: Nhân lực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số còn thiếu, nhất là ở cấp xã; hạ tầng số vùng sâu, vùng xa chưa đồng bộ; chất lượng dữ liệu giữa các ngành chưa đồng đều; tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến do người dân, doanh nghiệp tự thực hiện còn thấp; bảo đảm an toàn thông tin nhiều lớp chưa đáp ứng yêu cầu; giải ngân kinh phí còn chậm, nhất là vốn đầu tư phát triển.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Sơn La phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy, trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến nhận xét, đánh giá của Đoàn giám sát. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản đồng tình với bố cục và những nhận định về kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân và phương hướng khắc phục nêu trong dự thảo báo cáo. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Thường trực Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan khẩn trương rà soát toàn bộ dự thảo báo cáo, bổ sung, làm nổi bật những cách làm mới, mô hình hiệu quả của địa phương; tổng hợp đầy đủ các ý kiến giải trình, đề xuất điều chỉnh nội dung liên quan đến những hạn chế, khuyết điểm để gửi lại Đoàn giám sát.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, dù còn nhiều khó khăn, tỉnh quyết tâm từng bước tháo gỡ, thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra thông qua các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, tạo động lực phát triển địa phương.

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hà Quốc Trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chỉ đạo Đoàn giám sát, ghi nhận tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La, các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện giám sát; đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La sớm xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra. Đoàn giám sát sẽ tổng hợp các kiến nghị của tỉnh, báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương và cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo, tạo điều kiện để triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đạt hiệu quả cao hơn.