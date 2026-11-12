Thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát tại 2 đơn vị thuộc Bộ Công an

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Đoàn Kiểm tra chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Quang Phương, Uỷ viên Đảng uỷ Công an Trung ương, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Phó Trưởng đoàn; Đại tá Nguyễn Phước Nga, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Phó Trưởng đoàn.

Về phía các đơn vị được giám sát có Thiếu tướng Nguyễn Tiến Nam, Viện trưởng Viện Khoa học hình sự; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ hai đơn vị.

Viện Khoa học hình sự triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo dự thảo Báo cáo kết quả giám sát, Đảng uỷ Viện Khoa học hình sự đã lãnh đạo và thực hiện việc quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chương trình của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII. Kịp thời ban hành đầy đủ các kế hoạch, chương trình của Đảng ủy Viện Khoa học hình sự để tổ chức thực hiện chỉ đạo của cấp trên, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Công tác xây dựng lực lượng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh được Đảng ủy Viện Khoa học hình sự đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm hợp lý, ổn định, chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu công tác. Đơn vị đã kịp thời ban hành và thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2025 - 2030; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên cấp ủy, lãnh đạo đơn vị theo địa bàn, lĩnh vực, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng ủy, đồng thời đề cao trách nhiệm cá nhân.

Việc đôn đốc, kiểm đếm công việc được chú trọng, thực hiện thường xuyên; vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo đơn vị được phát huy. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ngày càng được quan tâm, từng bước đi vào nền nếp, hiệu quả.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long ghi nhận, biểu dương những cái kết quả ban đầu trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đối với Đảng ủy Viện Khoa học hình sự và Đảng ủy Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Đảng ủy Viện Khoa học hình sự đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai tổ chức thực hiện ngay các nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược mà Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao. Trong đó, tập trung tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an ban hành và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, gồm cả nhiệm vụ chủ trì và phối hợp được phân công trong Chương trình hành động số 01, Chương trình hành động 06 của Đảng ủy Công an Trung ương. Đến nay, 9 nhiệm vụ nhiệm vụ trọng tâm do Viện Khoa học hình sự chủ trì đều được tổ chức thực hiện tốt theo kế hoạch, lộ trình đề ra.

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Nam, Viện trưởng Viện Khoa học hình sự phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Viện Khoa học hình sự kịp thời ban hành các kế hoạch, chương trình thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; chủ động tiến hành rà soát, bổ sung các nhiệm vụ trọng tâm sau khi triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; phát huy vai trò “tư lệnh” ngành trong công tác; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo lực lượng kỹ thuật hình sự Công an địa phương các mặt công tác chuyên môn; tích cực tham mưu triển khai các nội dung nhiệm vụ theo Đề án 29/2023 đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Trung tâm Dữ liệu quốc gia tạo dấu ấn trong năm đầu thực hiện nghị quyết

Đối với Đảng ủy Trung tâm Dữ liệu quốc gia, dự thảo báo cáo ghi nhận là đơn vị dẫn đầu về tỷ lệ và chất lượng trong cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV trên nền tảng Bình dân học vụ số CAND.

Đảng ủy Trung tâm Dữ liệu quốc gia kịp thời chỉ đạo và ban hành đầy đủ các kế hoạch, chương trình của Đảng ủy và của Trung tâm Dữ liệu quốc gia để tổ chức thực hiện như Chương trình hành động của Đảng ủy Công an Trung ương về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII.

Đảng uỷ Trung tâm Dữ liệu quốc gia luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí và hành động; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; chú trọng công tác xây dựng lực lượng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; ban hành và thực hiện nghiêm Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia phát biểu tại hội nghị.

Ngay sau Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đảng ủy Trung tâm Dữ liệu quốc gia đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai tổ chức thực hiện ngay các nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược mà Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao.

Đến nay, đơn vị đã triển khai 9/9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII và 12/12 nhóm nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trong đó, đã hoàn thành 4 nhóm nhiệm vụ lớn ngay trong năm 2026 (năm đầu tiên triển khai nghị quyết) với khối lượng công việc lớn và đảm bảo yêu cầu chất lượng rất cao.

Cụ thể, Trung tâm đã tham mưu báo cáo được Bộ Chính trị phê duyệt Đề án phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia; hoàn thành đưa vào vận hành chính thức Cổng dịch vụ công quốc gia; tham mưu ban hành 5 Nghị định của Chính phủ, 4 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thành tiếp nhận, triển khai Nền tảng chuỗi khối quốc gia tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Đồng thời, Trung tâm đã tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tham mưu Chính phủ ban hành và tổ chức thực hiện các đề án, dự án để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm, đề án, dự án quan trọng được giao tại Chương trình hành động số 01, Chương trình hành động số 06 của Đảng ủy Công an Trung ương giai đoạn 2026 - 2030 theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Sau khi triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Trung tâm cũng chủ động rà soát, bổ sung các nhiệm vụ trọng tâm. Đến nay, đã hoàn thành 10/13 nhiệm vụ lớn được bổ sung và hoàn thành 3/10 nhiệm vụ chủ trì trong Kế hoạch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.

Rà soát tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được giao

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Đoàn kiểm tra, giám sát, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long ghi nhận, biểu dương những kết quả ban đầu trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng của Đảng ủy Viện Khoa học hình sự và Đảng ủy Trung tâm Dữ liệu quốc gia thời gian qua.

Đối với Đảng ủy Viện Khoa học hình sự, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu rà soát, đánh giá kỹ lưỡng tiến độ, chất lượng các dự án đã được giao; tổ chức thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Đối với Đảng ủy Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu tập trung rà soát tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ đã đề ra và những nhiệm vụ đột xuất. Đồng thời, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, sinh hoạt cấp ủy; phát huy dân chủ vì nhiệm vụ chung; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý những dấu hiệu sai phạm.

Trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề nghị Đoàn kiểm tra, giám sát nghiên cứu, tiếp thu, bổ sung để đánh giá, nhìn nhận thấu đáo đối với nhiệm vụ của các đơn vị. Qua đó, bảo đảm mục tiêu cao nhất của công tác kiểm tra, giám sát là chỉ ra những kết quả đạt được, những tồn tại và nguyên nhân để khắc phục, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của các đơn vị.