Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng đoàn Kiểm tra, Giám sát số 06 của Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì hội nghị. Cùng dự, có đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Đại tá Đỗ Trung Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Phó trưởng Đoàn Kiểm tra, Giám sát số 06 của Đảng ủy Công an Trung ương đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Đảng ủy Công an TP Cần Thơ.

Theo dự thảo báo cáo, thời gian qua, Đảng ủy Công an TP Cần Thơ đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND. Đồng thời, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các mặt công tác, đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật.

Đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ phát biểu tại hội nghị.

Đảng ủy Công an TP Cần Thơ đã chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an thành phố tham mưu đưa nội dung kiểm tra, giám sát chuyên đề về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND vào chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và năm 2026.

Cùng với đó, Công an TP Cần Thơ đã ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền, tiếp cận thông tin của Công an các đơn vị, địa phương và người dân về Nghị quyết số 57-NQ/TW; nghiên cứu, xây dựng chuyên mục “Trung tâm trải nghiệm số” để tích trên Trang thông tin điện tử Công an TP Cần Thơ…

Đại tá Đỗ Trung Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Phó trưởng Đoàn Kiểm tra, Giám sát số 06 của Đảng ủy Công an Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Công an Trung ương cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế tại các đơn vị được kiểm tra, đồng thời đề nghị tiếp tục khắc phục trong thời gian tới.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương đã thực hiện công tác giám sát tại Đảng ủy Công an TP Cần Thơ, góp phần giúp Đảng ủy Công an TP Cần Thơ nói riêng, toàn lực lượng Công an thành phố nói chung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đóng góp thiết thực vào việc đẩy mạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm ghi nhận việc Đảng ủy Công an TP Cần Thơ đã chấp hành nghiêm quyết định, kế hoạch giám sát của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; đồng thời, đánh giá cao tinh thần phối hợp của Đoàn kiểm tra, giám sát và Công an TP Cần Thơ. Đồng chí Thứ trưởng cho rằng, mặc dù thời gian kiểm tra ngắn, khối lượng công việc lớn, song Đoàn kiểm tra, giám sát và Công an TP Cần Thơ đã phối hợp chặt chẽ, triển khai công việc khẩn trương, đúng hướng, hoàn thành nhiệm vụ và xây dựng dự thảo báo cáo sớm.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm ghi nhận những kết quả Công an TP Cần Thơ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng đề nghị Đảng ủy Công an TP Cần Thơ và các đơn vị trực thuộc tiếp tục nhận thức sâu sắc và quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác không để chậm, muộn, kéo dài hoặc không hoàn thành. Khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế mà Đoàn Kiểm tra, giám sát đã chỉ ra.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm phát biểu kết luận hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm đề nghị Công an TP Cần Thơ tiếp tục chỉ đạo ban hành xây dựng, hoàn thiện các quy định, hướng dẫn về quản lý cán bộ, đảng viên; thực hiện nhận xét, đánh giá, kiểm điểm, xếp loại cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu với tiêu chí và sản phẩm cụ thể; chỉ đạo rà soát, hướng dẫn kịp thời cho Công an các đơn vị, địa phương triển khai theo yêu cầu của Bộ Công an về hướng dẫn phân nhóm và sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ trên cơ sở kết quả nhận xét, đánh giá theo Nghị quyết số 02 của Đảng ủy Công an Trung ương.

Công an TP Cần Thơ cần tiếp tục tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND thành phố có văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện một số chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND cho phù hợp với tình hình thực tiễn; duyệt, cấp kinh phí để triển khai thực hiện các hạng mục theo nội dung Đề án đã đề ra. Đồng thời, chủ động rà soát, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm việc xây dựng trụ sở Công an cấp xã chưa đảm bảo theo quy định của Bộ Công an về diện tích và quy chuẩn tối thiểu đối với trụ sở Công an cấp xã.

Đảng ủy Công an TP Cần Thơ tăng cường chỉ đạo các đơn vị có liên quan tổng hợp, rà soát, đánh giá lại toàn diện các chỉ tiêu đã đề ra trong thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Từ đó tiếp tục có kế hoạch cụ thể để bổ sung, điều chỉnh danh mục tổng thể các trang thiết bị, phương tiện nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ cần trang cấp và xây dựng lộ trình trang cấp hằng năm để phân công thực hiện từ nay đến năm 2030.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm đề nghị Đoàn Kiểm tra, giám sát số 06 nghiên cứu tiếp thu tối đa, hợp lý các ý kiến tham gia, hoàn chỉnh Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn để báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.